Votre guide pour regarder tous vos favoris Disney sur Android TV

Avec le service de streaming Disney +, vous pouvez désormais tout regarder depuis les studios Disney – de Star Wars à Marvel en passant par Pixar et National Geographic. Heureusement pour les fans inconditionnels de Disney, le service de streaming prend en charge une large gamme de plateformes, notamment Android TV.

La large gamme de plates-formes pour Disney + comprend: la diffusion via les navigateurs Web sur PC et Mac, ainsi que des applications sur les appareils Apple iOS et Apple TV, les appareils Amazon tels que Fire TV et Fire HD, Chromecast, Chromebook, Samsung smart TVs, LG smart Téléviseurs, appareils Roku, Sky Q, appareils Now TV, PlayStation 4, Xbox One et Windows 10.

Mais si vous êtes un fan d’Android TV, il est bon de savoir que vous êtes prêt à diffuser Disney +. Les seules conditions requises pour diffuser Disney + sont que vous aurez besoin d’Android 5.0 ou plus récent et d’un accès au Google Play Store.

L’application Disney + Android est également prise en charge sur divers décodeurs utilisant Android TV, notamment NVIDIA SHIELD TV et Mi Box.

Pour profiter de la meilleure expérience Disney +, il est recommandé de disposer de câbles HDMI pour prendre en charge le contenu numérique à large bande passante. Les écrans externes doivent prendre en charge HDCP 2.2 pour le contenu 4K Ultra HD et HDR. Les composants audio et vidéo plus anciens peuvent avoir un impact sur la qualité ou ne pas fonctionner du tout.

Disney + recommande une connexion Internet haut débit d’au moins 5 Mbps pour la HD et 25 Mbps pour le streaming 4K. Votre Android TV ou box doit prendre en charge la lecture 4K pour que vous puissiez regarder du contenu Disney + en 4K. Si vous utilisez un moniteur au lieu d’un téléviseur, vous devrez vérifier qu’il est compatible 4K.

Voici une vidéo sur l’utilisation d’un téléviseur Android EKO.

Quelles grandes marques proposent des téléviseurs Android?

De nombreuses grandes marques proposent un modèle de téléviseur Android, notamment EKO, Sharp AQUOS, Blaupunkt, TCL, LG WebOS Smart TVs avec WebOS 3.0, Samsung Tizen Smart TVs, Sonique et Sony Bravia.

Roku TV – y compris les modèles Hisense, Hitachi, JVC, Philips, Sanyo et Sharp – est également pris en charge.

Pourquoi Disney + est-il beau sur Android TV?

Ceci est une photo d’un plan du film, Le Roi Lion,

jouer sur un téléviseur Android EKO en 4K Ultra HD.

L’utilisation d’Android TV est si simple avec des centaines d’applications comme Disney + disponibles via le Google Play Store. Si vous regardez un film comme la dernière version de Le roi Lion vous remarquerez que les visuels sont assez étonnants. Bien sûr, ce film est un remake photoréaliste, animé par ordinateur, de la version de 1994 et il inclut une quantité incroyable de détails dans ses visuels, mais un téléviseur Android rendra justice à ces visuels – en 4K Ultra HD complet.

Que payez-vous pour Disney + en Australie?

En Australie, le prix de Disney + est de 8,99 $ AU par mois. Ou, si vous payez pour un plan annuel, cela revient à 7,50 $ AU par mois.

Disney + prend en charge des téléchargements illimités sur quatre appareils simultanés tout en streaming 4k et vous pouvez avoir jusqu’à sept profils.

Que comprend votre abonnement?

La première année de votre abonnement à Disney + comprendra 25 nouvelles séries originales, plus de 10 films, 7 500 épisodes passés, 100 films récents et 400 titres de bibliothèque, y compris l’intégralité de Disney Vault.

De plus, Disney + présente une septième saison de la série animée Star Wars: La guerre des cloneset une série dérivée sans titre avec Ewan McGregor reprenant son rôle d’Obi-Wan Kenobi de la trilogie prequel.

Disney + comprend la série dérivée de Star Wars, The Mandalorian.

Disney Studios a annoncé six émissions et films originaux qui étaient disponibles lors de son lancement en novembre de l’année dernière, y compris le spin-off Star Wars de 100 millions de dollars, Le Mandalorien, réalisé par Jon Favreau.

En 2020, Disney + comptera plus de 6500 épisodes télévisés et plus de 600 titres de films qui comprendront les sorties de films en salles les plus récentes telles que Avengers: Endgame, Captain Marvel et Le roi Lion.

Disney + a également annoncé son intention de présenter un certain nombre de nouvelles séries originales sur le service.

Comment regardez-vous Disney + sur Android TV?

Tout d’abord, vous avez besoin d’un abonnement actif à Disney +. Une fois que vous avez fait cela, il vous suffit d’aller sur votre Android TV et de localiser le Google Play Store et d’ouvrir cette application. Utilisez ensuite le bouton / la barre de recherche en haut de l’écran pour rechercher Disney +.

Là, vous devriez voir l’application Disney + parmi les résultats de la recherche. Une fois que vous voyez cela, ouvrez l’aperçu de l’application. Ensuite, téléchargez Disney + sur votre Android TV en utilisant le bouton « Installer ». L’application sera téléchargée et installée.

Enfin, revenez à l’écran d’accueil de votre Android TV et localisez l’icône Disney +. Ensuite, ouvrez l’application et utilisez vos informations d’identification pour vous connecter. Ensuite, vous êtes prêt à lire tous les films et émissions de télévision à partir de l’application.

Si vous souhaitez découvrir ce que propose Disney +, visitez ici.

Si vous avez besoin de plus d’informations sur les téléviseurs et les appareils qui utilisent Android TV, consultez la Site Android TV ici.