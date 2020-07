Votre butin gratuit de League of Legends et Teamfight Tactics Twitch est ici

Abonnés Twitch Prime, votre livraison est arrivée. La dernière série de butins gratuits pour les membres de Twitch Prime est arrivée, et comprend un fragment de peau pour League of Legends et un nouveau petit œuf de légende pour le combat automatique Teamfight Tactics de Riot.

Outre son offre mensuelle de jeux gratuits, Twitch Prime – abonnement inclus avec Amazon Prime – offre également aux abonnés des bonus périodiques pour divers jeux. Il y a eu une sélection de skins Rainbow Six Siege Twitch Prime spécialement conçus, des économies en jeu dans Grand Theft Auto Online et Red Dead Online, et bien d’autres.

Ce mois-ci, une série de six mois d’éclats de peau mystère gratuits pour League of Legends démarre. Chaque mois, vous pourrez vous connecter à la page de butin de Twitch Prime et réclamer un autre fragment. Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte et que vous avez récupéré votre fragment, vous le trouverez dans votre onglet de butin dans le client League of Legends, à condition que vous ayez lié vos comptes Twitch Prime et Riot.

Il en va de même pour le petit œuf de légende gratuit de Teamfight Tactics. Connectez-vous à Twitch Prime, assurez-vous qu’il est connecté à votre compte Riot et réclamez votre futur œuf. Il apparaîtra dans votre onglet de butin, où vous pourrez l’ouvrir pour recevoir une petite légende aléatoire à utiliser dans Teamfight Tactics.

Le nouveau butin TFT et LoL est disponible sur Twitch Prime! LoL: https://t.co/yX34192m9k TFT: https://t.co/vpasHlTkET pic.twitter.com/g0gdnbXXP4 – moobeat (@moobeat) 28 juillet 2020

Ce que vous finissez par faire avec le fragment de peau dépend de vous, et il y a quelques options. Vous pouvez dépenser de l’essence d’orange pour améliorer le fragment en peau permanente ou désenchanter le fragment pour recevoir de l’essence d’orange. Si vous avez trois fragments de skin, vous pouvez les «relancer» dans un skin de champion aléatoire.

Quoi que vous choisissiez de faire avec eux, ils sont gratuits – et vous pourrez vous connecter et en réclamer un autre chaque mois prochain. Pas mal.

Consultez notre liste des meilleurs jeux gratuits si vous êtes toujours d’humeur à faire des économies sur les jeux.

