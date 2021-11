Votre abonnement Netflix comprend désormais des jeux mobiles gratuits et sans publicité

Nous avons entendu des rumeurs constantes au sujet de Netflix apportant des jeux sur sa plateforme. Le géant du streaming a officiellement annoncé que son premier ensemble de jeux est disponible pour les abonnés sur les appareils Android.

Netflix propose actuellement une poignée de jeux mobiles sur sa plateforme, donc si vous vous attendiez à jouer à des jeux sur console ou à quelque chose de ce genre, vous allez être déçu. Pourtant, la société a un ensemble assez solide de jeux prêts pour le premier jour, y compris quelques jeux Stranger Things qui devraient rendre les fans de la série heureux.

Au total, il y a cinq jeux disponibles de quatre développeurs différents. Frosty Pop créé Shooting Hoops et Teeter Up. BonusXP fait Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3. Enfin, les développeurs Amuzo et Rogue Games se sont associés pour créer Card Blast.

Que vous ayez envie d’un jeu occasionnel, vous pouvez commencer à partir de zéro ou d’une expérience immersive qui vous permet d’approfondir vos histoires préférées, nous voulons commencer à construire un bibliothèque de jeux qui offre quelque chose pour tout le monde. Nous sommes dans les premiers jours de la création d’une excellente expérience de jeu, et nous sommes ravis de vous emmener dans ce voyage avec nous.

Bien que la sélection de jeux soit quelque peu limitée pour le moment, Netflix déclare : « Nous sommes ravis de continuer à améliorer notre expérience de jeu mobile et d’enrichir notre offre de divertissement dans les mois à venir. » Cela signifie qu’il y aura d’autres choses à jouer à l’avenir, mais nous devrons attendre.

Le streamer a souligné que les jeux sont inclus dans votre abonnement. Il n’y a pas de publicités, de frais supplémentaires ou d’achats intégrés. Cela signifie qu’ils ne coûteront rien d’autre que l’abonnement Netflix que vous avez déjà.

À l’heure actuelle, les jeux de Netflix sont disponibles sur Android dans l’application Netflix existante, et iOS est prévu pour plus tard.