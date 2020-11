Votez maintenant pour les prix Best of Google Play

Google a annoncé aujourd’hui qu’il acceptait désormais les «votes» pour les prix «Best of» 2020 de Google Play. Le vote se termine le 23 novembre et comme le note Google, « vous pouvez aider à choisir les gagnants de notre choix des utilisateurs en votant pour vos favoris dans une courte liste des applications, jeux, films et livres les plus appréciés et les plus populaires de cette année. » Le vote se termine le 23 novembre et les gagnants seront annoncés le 1er décembre avec les autres choix Best of 2020 des propres éditeurs de Google Play. Pour participer au vote, utilisez votre navigateur ici et vous pouvez voter pour la meilleure application, le meilleur jeu, le meilleur film et le meilleur livre. Vous devez être connecté à votre compte Google pour voter.

Votez d’ici le 23 novembre pour le Best of Awards de Google Play

Les nominés de cette année comprennent:

Application Choix de l’utilisateur

VITA

Disney +

REFACE

Speeko

Centr

Le motif

Microsoft Office: Word, Excel

Fouet

Dolby activé

Vimeo

Jeu de choix de l’utilisateur

Légendes de Runeterra

EverMerge

Les sept péchés capitaux

Grand Hotel Mania

Impact Genshin

Les chevaliers

Cellule à singularité

Bob l’éponge: Krusty Cook-Off

L’arène des sorciers de Disney

Harry Potter: casse-tête et sorts

Film Choix de l’utilisateur

Congelé II

Tour du monde des trolls

Couteaux sortis

Oiseaux de proie

Mauvais garçons pour la vie

Parasite

Bill et Ted affrontent la musique

Injecté de sang

L’homme invisible (2020)

Juste de la miséricorde

Livre de choix de l’utilisateur

S’il saigne

Sauvage

La moitié disparue

Souffle

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents

Harrow le neuvième

Soleil de minuit

Moi et la suprématie blanche

Gothique mexicain

Wow, non merci

Les gagnants du choix de l’utilisateur de l’année dernière comprenaient Call of Duty pour le meilleur jeu, Avengers: Fin de partie a été choisi le meilleur film, Glitch Video Effects a remporté dans la catégorie Meilleure application et le meilleur ebook est allé à Scary Stories to Tell in the Dark. Votez maintenant et vous pouvez avoir votre mot à dire sur les gagnants cette année.