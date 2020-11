Vos applications iPhone et iPad préférées fonctionneront sur les futurs MacBooks

Pommes L’événement ‘One More Thing’ vient d’être diffusé, présentant le La nouvelle puce M1 de la société Cupertino, qui alimentera les futurs MacBook ARM. La puce M1 doit offrir de bien meilleures performances et améliorer considérablement la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables, mais il y a autre chose qui la rend intéressante.

La puce Apple M1 alimentera les nouveaux MacBook de la société

Deirdre O’Brien, vice-président principal d’Apple, est monté sur scène pour annoncer ce qui suit:

Bien sûr, il incombe aux développeurs d’applications d’optimiser leurs applications pour l’iPhone, l’iPad et maintenant les MacBook équipés de M1. Mais le concept est que, par exemple, vous pourrez utiliser l’application iOS YouTube sur votre MacBook, ou Photoshop pour iOS, Instagram et de nombreuses autres applications et jeux mobiles.

Nous ne savons pas encore si toutes les applications iPad et iPhone seront immédiatement disponibles pour les nouveaux MacBook, qui incluent un nouveau MacBook Air et MacBook Pro. Ceux-ci sont déjà en vente à partir d’aujourd’hui. Auparavant, Apple utilisait des puces basées sur la technologie Intel Core pour alimenter ses MacBook.