Voltage ajoute de nouveaux titres Daddario, Hale, Richards, Worthington et Neeson – betanewsfr

Voltage Pictures a annoncé aujourd’hui avoir ajouté trois nouveaux titres à sa liste, il a été annoncé aujourd’hui par le président et chef de l’exploitation Jonathan Deckter. La comédie romantique « A Nice Girl Like You » avec Lucy Hale (« Pretty Little Liars », « Fantasy Island »), le thriller « Lost Girls & Love Hotels » avec Alexandra Daddario (« Baywatch ») et le film de sports d’action « Send Il! » avec Denise Richards (« Wild Things », « The World Is Not Enough ») ont rejoint l’ardoise de Voltage qui comprend déjà le thriller d’action très attendu « The Marksman » avec Liam Neeson, le biopic du crime de gangster « Lansky » avec Harvey Keitel, Sam Worthington et Annasophia Robb et le long métrage d’horreur « The Call » avec Lin Shaye d’Insidious et Tobin Bell de Saw.

« Alors que le monde change radicalement autour de nous, l’une des rares constantes que nous avons vues est l’appétit du public pour les films de haute qualité qui divertissent et engagent », a déclaré Deckter. «L’ajout d’une belle fille comme vous, de Lost Girls & Love Hotels et de Send It! à notre liste de ventes fait partie de notre engagement continu envers nos partenaires à offrir une gamme attrayante de contenu de qualité. »

La nouvelle comédie romantique Nick Riedell et Chris Riedell, A Nice Girl Like You, met en vedette Lucy Hale (« Pretty Little Liars », Blumhouse’s Truth or Dare, Scream 4), Jackie Cruz (« Orange Is the New Black », Lansky) et Adhir Kalyan (Paul Blart: Mall Cop, Paul Blart: Mall Cop 2, Up in the Air). Jina Panebianco de Caliwood Pictures produit aux côtés de Nicholas Bogner et Melanie Greene, avec la production de R. Wesley Sierk, Michael J Reiser et John D. Straley. Le film est actuellement en post-production et est adapté pour l’écran par Andrea Marcellus, basé sur les mémoires populaires d’Ayn Carrillo-Gailey, Pornology, l’histoire suit Lucy Neal (Hale), un violoniste qui est jeté pour une boucle quand elle est accusée d’être trop inhibée par son ex-petit ami. Dans un effort pour lui prouver le contraire, Lucy crée une liste de tâches plutôt sauvage qui l’envoie dans un tourbillon et un voyage surprenant de découverte de soi, d’amitié et de nouvel amour.

Thriller Lost Girls & Love Hotels est réalisé par William Olsson et met en vedette Alexandra Daddario (San Andreas, Baywatch) Takehiro Hira (The Fighter Pilot, The Floating Castle) et Carice Van Houten (Valkyrie, Black Book). Actuellement en post-production, le film suit Margaret (Daddario), qui se retrouve dans le labyrinthe scintillant de Tokyo la nuit et comme professeur d’anglais respecté le jour. Avec peu de direction dans la vie, Margaret cherche du sens avec ses collègues expatriés dans un bar de plongée japonais, buvant pour se souvenir d’oublier et de se perdre dans des rencontres amoureuses avec des hommes qui satisfont un besoin éphémère. Lorsque Margaret croise la route d’un Yakuza fringant, Kazu, elle tombe amoureuse de lui malgré le danger et la tradition qui entravent leurs chances d’être ensemble.

Andrew Stevens réalise Send It !, la première histoire d’amour du genre se déroulant dans le monde des sports extrêmes d’action du kitesurf international, dont le casting comprend Denise Richards (Wild Things, Valentine, «Real Housewives of Beverly Hills»), Patrick Fabian («Better Call Saul « , The Last Exorcism, Must Love Dogs), et Kevin Quinn (Canal Street, » Bunk’d « , le prochain A Week Away de Netflix, » American Idol « ), une performance de l’artiste lauréat d’un Grammy Award, 2 Chainz et un camée de kiteboarder passionné, Sir Richard Branson. Envoie-le! est actuellement en post-production et suit l’histoire d’un jeune homme avec des rêves, dont la vie change à jamais quand il voyage de ses simples racines texanes aux Outer Banks de Caroline du Nord pour participer au plus prestigieux championnat du monde de kitesurf. En cours de route, une fille branchée et intelligente de la rue le défie bien au-delà du simple kite.