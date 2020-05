Volkswagen Polo 1.0 TSI contre Polo 1.2 TSI dans une course

Voici une vidéo dans laquelle vous pouvez voir le gagnant alors que la Volkswagen Polo 1.0 TSI est opposée à la Polo 1.2 TSI dans une course de drag rapide.

Volkswagen a lancé la BS6 Polo avec un nouveau moteur TSI à trois cylindres de 1,0 litre. Il remplace le moteur TSI quatre cylindres de 1,2 litre et le moteur TDI de 1,5 litre. La nouvelle unité est disponible uniquement sur les versions haut de gamme, y compris la version GT. En raison des normes d’émission BS6, les moteurs existants ont été abandonnés, mais le 1,0 litre MPI est toujours là.

Dans cette vidéo de revue, après avoir expliqué tous les avantages et les inconvénients de la Polo 1.0 TSI, le critique obtient son ami qui possède la 1.2 Litre GT TSI. Les deux sont opposés dans une course de dragsters rapide. Bien que la cylindrée de la nouvelle Polo soit plus petite que la précédente, elle produit plus de puissance et de couple.

Dès le début de la course, la Polo 1.0 TSI a une nette victoire et comme elle se rapproche de la ligne de victoire, il y a un écart considérable entre les deux. Pour l’instant, les chiffres officiels de l’accélération n’ont pas été révélés. Comme le prétend Volkswagen, le 1.2 TSI pourrait passer de 0 à 100 km / h en seulement 9,7 secondes.

Une grande différence entre les deux est que le BS6 Polo est livré avec un MT à 6 vitesses et un AT à 6 vitesses. Celui de cette vidéo est la variante manuelle. Alors que la GT TSI était associée à une boîte de vitesses DSG à 7 rapports. Bien que ce dernier soit très premium, c’est une boîte de vitesses manuelle qui est de plus en plus rapide et plus amusante à conduire.

Autre que le moteur, le reste des choses sont les mêmes que celles trouvées sur la version BS4. Le BS6 Polo continue avec des phares automatiques, un régulateur de vitesse, des essuie-glaces à détection de pluie automatique, un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, un volant à fond plat, un contrôle de la traction et des fenêtres à ouverture automatique.

Le Polo BS6 est au prix de Rs 5,82 Lakhs à Rs 7,80 Lakhs pour les variantes MPI. La variante TSI coûte de Rs 8,02 Lakhs à Rs 9,59 Lakhs (tous les prix hors showroom). Pour la Polo, vous avez des concurrents dont Hyundai Grand i10 Nios, Ford Figo, Freestyle, Maruti Baleno, Maruti Swift, Honda Jazz, Toyota Glanza et Hyundai i20. Pour les variantes TSI, il y a le nouveau Nios Turbo en forme de rival.