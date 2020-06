Vol de Banksy en l’honneur des victimes du Bataclan retrouvées en Italie – betanewsfr

L’AQUILA, Italie (AP) – Les autorités italiennes ont dévoilé jeudi une œuvre d’art volée de l’artiste britannique Banksy qui a été peinte en hommage aux victimes des attentats terroristes de 2015 au music-hall du Bataclan à Paris.

Les procureurs de l’Aquila ont déclaré que le travail avait été récupéré mercredi lors d’une perquisition dans une maison de campagne de Tortoreto, près de la côte adriatique dans la province de Teramo dans les Abruzzes. Il avait été «bien caché» dans le grenier, ont indiqué les procureurs.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

L’année dernière, des responsables français ont annoncé le vol de la pièce, une image noire semblant représenter une personne en deuil qui a été peinte sur l’une des portes de sortie de secours du Bataclan.

Quatre-vingt-dix personnes ont été tuées au Bataclan le 13 novembre 2015, lorsque des extrémistes islamiques ont envahi le music-hall, l’une des nombreuses cibles de la nuit où 130 personnes au total sont mortes.

Les autorités ont déclaré qu’elles enquêtaient toujours sur la façon dont l’œuvre d’art est arrivée en Italie et sur le rôle des Italiens potentiellement impliqués. Ils ont déclaré que cette découverte était le fruit d’une enquête policière conjointe italo-française.

Lors d’une conférence de presse jeudi à L’Aquila, un officier de liaison de l’ambassade de France, le major Christophe Cengig, a déclaré que les propriétaires du Bataclan avaient été informés que les travaux avaient été récupérés.

« Il appartient au Bataclan, il appartient à toute la France dans un sens », a-t-il dit. Les propriétaires, a-t-il ajouté, « étaient ravis, très heureux ».

Le procureur de l’Aquila, Michele Renzo, a déclaré que les autorités pensaient que la motivation du vol était d’ordre financier et non idéologique.

Certains ressortissants chinois vivaient au domicile de Tortoreto, mais ils semblaient ignorer que le travail était là. Le colonel Teramo Carabinieri Emanuele Pipola a déclaré que quelqu’un d’autre avait accès au grenier.

Pharrell Williams propose l’art de Virginia Black Lives Matter

VIRGINIA BEACH, Virginie (AP) – Virginia Beach envisage de peindre Black Lives Matter sur sa promenade en bord de mer après que le musicien primé aux Grammy Awards Pharrell Williams ait soutenu l’idée sur les réseaux sociaux.

Fichier – Dans cette photo de fichier du 3 novembre 2019, Pharrell Williams arrive à la 23e assemblée annuelle des Hollywood Film Awards au Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, en Californie. Virginia Beach envisage de peindre Black Lives Matter sur sa promenade en bord de mer après que Williams a soutenu l’idée sur les réseaux sociaux. (Photo de Richard Shotwell / Invision / AP) Williams, un artiste et producteur d’enregistrement originaire de la ville, a proposé l’hommage dans un post Instagram cette semaine, ajoutant une photo de ce à quoi ressemblerait le message le long de la promenade de Virginia Beach avec la légende » VB, faisons en sorte que cela se produise. »

Une page Instagram appelée Oceanfront9 avait d’abord publié la photo, a rapporté The Virginian-Pilot.

La semaine dernière, les mêmes mots ont été peints en lettres jaunes géantes dans la rue Washington qui mène à la Maison Blanche. Le maire Muriel Bowser a déclaré que le tableau était destiné à envoyer un message de soutien et de solidarité aux Américains indignés par le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis.

Plus de 136 000 personnes avaient aimé le poste de Williams en date du jeudi matin et le maire de Virginia Beach, Bobby Dyer, a déclaré mercredi que lui et le personnel de la ville prévoyaient de discuter de la possibilité de réaliser l’œuvre d’art.

« De toute évidence, cela impliquerait une décision du conseil municipal et également un travail avec la communauté », a déclaré le pilote virginien, cité par Dyer. « Nous allons étudier de multiples façons de répondre aux préoccupations des Afro-Américains. »

Williams est allé au lycée de Virginia Beach et a depuis été impliqué dans un certain nombre de causes dans la ville, y compris l’organisation du festival de musique « Something in the Water » de plusieurs jours et l’écriture d’une nouvelle chanson pour une campagne de publicité touristique.

Les stars de «One Tree Hill» demandent aux fans d’aider à licencier un professeur de N.C.

WILMINGTON, N.C. (AP) – Des célébrités de l’ancienne émission télévisée à succès « One Tree Hill », demandent à une université de Caroline du Nord de retirer l’un de ses professeurs après avoir appelé le gouverneur de l’État « Massa Cooper » sur Twitter.

La controverse a commencé fin mai lorsque Mike Adams, professeur de sociologie et de criminologie à l’Université de Caroline du Nord à Wilmington, a tweeté qu’il dînait avec six hommes à une table de six places et a déclaré qu’il « se sentait comme un homme libre qui ne vivait pas dans l’esclave ». état de Caroline du Nord « avant d’ajouter » Massa Cooper, laissez partir mon peuple! »

Il faisait référence au décret exécutif limitant les rassemblements sociaux signé par le gouverneur Roy Cooper pendant la pandémie de coronavirus.

Quelques jours après son tweet, une pétition en ligne a été lancée pour faire renvoyer Adams de son travail. Le poste, qui appelait Adams «une épine dans le côté» de l’école, compte plus de 57 000 signatures, et maintenant, Hollywood a rejoint l’effort.

Lundi, après que l’acteur de « Sleepy Hollow » et résident de Wilmington, Orlando Jones, a tweeté à propos des commentaires d’Adams, la star de « One Tree Hill » Sophia Bush a appelé les fans de l’émission à passer à l’action à Wilmington, où l’émission a été filmée pendant près de neuf ans. -un an de course.

La co-star de Bush, Hilarie Burton Morgan, a ajouté qu’elle découragerait les fans de fréquenter l’école « jusqu’à ce qu’Adams soit retiré ». Avant que les célébrités ne participent à la campagne pour son renvoi, Adams a dit à ceux qui écrivaient à l’école pour son licenciement de lui laisser également leur adresse postale afin qu’il puisse leur envoyer «une boîte de protège-slips».

L’université a publié une déclaration qualifiant les commentaires de «vils» sans nommer Adams. « Peu importe à quel point les commentaires sont dérangeants et désagréables, ils sont des expressions de la liberté d’expression et protégés par le Premier Amendement », indique le communiqué.