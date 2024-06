Voitures électriques : découvrez celle qui vont détruire votre portefeuille plus vite que vous ne chargez leur batterie

Les modèles Rivian R1T et R1S ont obtenu des scores de fiabilité inférieurs à la moyenne dans la dernière étude annuelle de fiabilité automobile de Consumer Reports, qui a révélé que les véhicules électriques présentaient en moyenne 79 % de problèmes de fiabilité de plus que les voitures à combustion, tandis que les hybrides rechargeables en avaient 146 % de plus.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.