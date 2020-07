Voir! Saturne n’a pas de blues estival sur cette étonnante photo du télescope Hubble

Le télescope spatial Hubble a capturé cette image de Saturne lors de son été dans l’hémisphère nord le 4 juillet 2020. (Crédit d’image: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), MH Wong (Université de Californie, Berkeley) et l’équipe OPAL)

Vous ne pouvez pas vous lasser de l’été? Saturne l’hémisphère nord est également dans les affres de la saison, et le Le télescope spatial Hubble a capturé une nouvelle photo étonnante de la planète annelée pour célébrer.

La photo fait partie d’un programme de longue date appelé Outer Planets Atmospheres Legacy, à travers lequel chaque année, Hubble se tourne pour surveiller la météo sur Saturne, Jupiter et d’autres mondes lointains. Depuis la dernière image, prise en 2019, le atmosphère de Saturne l’hémisphère nord est devenu légèrement plus rouge tandis que son hémisphère sud est devenu légèrement plus bleu.

«Il est étonnant que même sur quelques années, nous assistions à des changements saisonniers sur Saturne», explique Amy Simon, chercheuse en chef des planètes au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, a déclaré jeudi dans un communiqué (24 juillet).

Hubble a capturé la nouvelle image le 4 juillet, alors que Saturne était à environ 1,35 milliard de kilomètres de la Terre.

L’hémisphère nord plus rouge provient probablement de conditions plus ensoleillées accompagnant le été local , selon le communiqué. Une lumière solaire accrue pourrait soit chauffer un peu l’hémisphère nord et interférer avec la composition atmosphérique locale, soit créer de la brume.

Hubble a également repéré deux des lunes de Saturne dans la nouvelle image: à droite se trouve Mimas , qui arbore un cratère massif couvrant une grande partie de sa surface, et au fond se trouve Encelade glacial, l’une des cibles les plus intrigantes des scientifiques pour comprendre si la vie existe ailleurs dans notre système solaire.

