Voir le Surface Duo en action (en quelque sorte) sur la série YouTube « The Shiproom »

Un autre signe de son introduction imminente a été posté sur YouTube par MSPoweruser. Le Surface Duo est apparu sur un teaser vidéo pour Le Shiproom ; Animé par Brad Anderson, le vice-président de l’équipe des expériences de gestion commerciale chez Microsoft, le spectacle suit Anderson alors qu’il discute avec les entreprises les plus prospères du monde « pour apprendre comment elles naviguent dans le lieu de travail moderne, utilisent la technologie pour rivaliser et se sont transformées numériquement . «

Pendant le teaser, Anderson utilise le Surface Duo pour changer le fond virtuel à l’aide du téléphone et d’un écran vert. Il change même les vêtements portés par le producteur exécutif Ben Hawken. Alors qu’Anderson ne faisait pas la promotion du Duo en soi et discutait simplement d’une application lui permettant de contrôler ce qui est vu en arrière-plan, tous les yeux devraient être rivés sur l’appareil.

Basé sur les dernières rumeurs, le Surface Duo est équipé d’une paire d’écrans AMOLED de 5,6 pouces avec une résolution de 1350 x 1800. Lorsque les écrans sont ouverts à un angle de 180 degrés, ils créent un écran de la taille d’une tablette de 8,3 pouces avec une charnière au milieu. Malgré la charnière, Google a travaillé avec Microsoft pour faire passer ses applications d’un écran à l’autre, ce qui permet d’offrir des fonctionnalités spéciales à certaines des applications Android de Google.

Nous nous attendons à ce que le Surface Duo soit piloté par la plate-forme mobile Snapdragon 855. Le chipset sera associé à 6 Go de mémoire avec 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage. Le Duo comporterait un seul appareil photo de 11 MP et une batterie d’une capacité de 3460 mAh. Android 10 sera pré-installé avec une mise à jour vers Android 11 quelques semaines à peine après le lancement. Pas de 5G sur celui-ci les gars, mais la charnière est dite « révolutionnaire » (par Microsoft). Nous pourrions voir AT&T obtenir la première chance de vendre le téléphone.