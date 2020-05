Voir le Monet «Lasting Impression» réalisé à Boston – betanewsfr

Les amateurs d’art affluent toujours au Musée des beaux-arts de Boston, chaque fois qu’il monte un spectacle de peintures impressionnistes.

Ce printemps en été, la superstar impressionniste Claude Monet devait apparaître dans le dernier blockbuster, intitulé « Monet et Boston: une impression durable ».

Une célébration appropriée en l’honneur du 150 e anniversaire du MAE, elle a été organisée pour souligner l’engagement durable de la ville et du musée envers Monet (1840-1926), qui a insufflé une nouvelle vie à l’art de la peinture.

Prévu pour fonctionner du 18 avril au août. 23, il est disponible sous forme de visite virtuelle en ligne du musée jusqu’à la fin août. De plus, il y a des vidéos, des sélections musicales, un cours en ligne pour les enfants de la 1re à la 5e année sur l’impressionnisme (pré-inscription requise) et même des instructions pour télécharger une peinture Monet en toile de fond pour votre prochaine réunion Zoom.

La vision audacieuse de Monet et son approche radicale de la peinture comprenaient une palette vibrante et un pinceau visible. A la pointe du mouvement impressionniste, il propose une nouvelle façon de voir et de représenter le monde.

Des artistes et des collectionneurs sont venus en France des États-Unis, du Japon et de toute l’Europe, dans l’espoir de rencontrer Monet et d’acheter son œuvre. Son impact a été considérable, et aujourd’hui ses œuvres sont appréciées dans le monde entier.

Boston est un centre de collecte et d’appréciation des peintures de Monet depuis la fin du XIXe siècle. L’exposition célèbre la collection du MAE avec une chance unique de voir les 35 peintures à l’huile de Monet.

De nombreuses peintures ont été apportées à Boston du vivant de Monet. Et même si une galerie a été consacrée à une exposition tournante des œuvres de l’artiste en 2016, cela fait 25 ans que la collection entière a été présentée ensemble.

Grâce à la générosité et à la prévoyance des collectionneurs locaux, une rétrospective de la longue carrière de Monet réside en permanence dans les murs du MAE – des premières peintures comme la rue de Bavole, Honfleur (vers 1864) et ses expériences avec la lumière méditerranéenne à Antibes (effet de l’après-midi, 1888) à œuvres de ses séries innovantes Grainstacks, Cathédrale de Rouen et Nénuphars.

L’exposition s’inspire également de la collection mondiale plus large du MFA pour mettre en conversation les premières œuvres de Monet avec des exemples de ce qu’il admirait – des gravures sur bois japonaises aux peintures européennes antérieures – permettant une compréhension et une appréciation plus approfondies de l’art et des artistes qui l’ont inspiré.

Visitez www.mfa.org pour voir l’exposition, découvrez les composants en ligne qui lui sont associés et d’autres expositions à voir en ligne.

Dans les points

Vous êtes coincé à la maison, alors pourquoi ne pas faire une courtepointe la représentant ou un autre endroit spécial et la saisir pour examen dans la Brush Art Gallery et l’exposition annuelle de la courtepointe du Studio. Intitulée «Here and There», elle devrait se dérouler du 4 août au 7 septembre. 12, et sera invité par Mary Walter. Les lignes directrices notent que les entrées «peuvent montrer un lieu de vacances idéal, un endroit spécial où vous vivez ou avez vécu ou même un endroit que vous avez rêvé d’aller qui soit réel ou imaginé.» Les inscriptions doivent être trois couches cousues ensemble et diverses techniques de machine ou de travail manuel sont les bienvenues. Les courtepointes finies ne peuvent pas dépasser 50 pouces de largeur et 65 pouces de longueur. Inclure une manche de 4 à 6 pouces à l’arrière pour accrocher. La date limite d’inscription est le vendredi 15 juin. Pour plus d’informations et prospectus, visitez http://www.lowellartshows.com/quilts/.

Aide aux enseignants

En l’honneur de la Semaine d’appréciation des enseignants et pour aider les enseignants qui travaillent dur à naviguer dans la nouvelle normale de l’enseignement en ligne, le Musée Concord a lancé une nouvelle série de plans de cours et d’autres ressources. «Nous voulons aider les enseignants à enrichir l’apprentissage à domicile de leurs élèves et à poursuivre leurs études en sciences sociales», a déclaré Susan Foster Jones, responsable du partenariat scolaire du musée. Les enfants peuvent apprendre ce que les enfants portaient à l’époque coloniale; comment les apprentissages coloniaux ont fonctionné ou faire une visite virtuelle du musée avec des éducateurs. Ils peuvent essayer de faire de la compote de pommes, du pain d’épices et des fèves au lard à partir des papiers de la famille d’Abigail Adams. Il existe également plus de 100 plans de cours pour les enseignants en anglais, littérature, histoire et sciences sociales, ainsi que des expositions en ligne. Pour toutes les ressources, visitez www.concordmuseum.org et suivez les liens faciles à naviguer.

Plus de musées se déplacent en ligne

Deux autres musées du Massachusetts ont rejoint les rangs de dizaines d’autres qui offrent désormais des moyens en ligne d’explorer les expositions et les collections. Le New England Quilt Museum de Lowell présente une exposition virtuelle de «Salvaged», son exposition actuelle mettant en vedette les courtepointes de l’histoire de Jennifer Regan ou «récits assemblés». Regan (1934-2016) était un maître quiltmaker dont plus de 100 modèles incorporent la narration et l’imagerie figurative. Visitez www.neqm.org/salvaged-virtual-exhibition pour en savoir plus. Le Musée des icônes russes de Clinton a annoncé cette semaine ses plates-formes pour des visites gratuites en ligne du musée et l’accès à l’ensemble de sa collection. Une visite virtuelle est disponible via Google Arts & Culture à artsandculture.google.com/partner/museum-of-russian-icons. Une visite mobile explorant 39 œuvres de la collection est disponible sur webapp.onsportstory.com/russian. Visitez le site Web à www.museumofrussianicons.org pour voir la collection en ligne et d’autres informations. Et consultez tous les sites Web de vos musées préférés pour connaître la disponibilité en ligne que la plupart proposent maintenant.

L’adresse e-mail de Nancye Tuttle est nancyedt@verizon.net.