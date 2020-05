Voir l’animation d’Empire Strikes Back, la voiture Toon Spin de Roger Rabbit et plus encore / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a trait à nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, pour le 40e anniversaire de L’empire contre-attaque, le short d’animation de Star Wars: Galaxy of Adventures s’attaque à la bataille de Hoth. De plus, découvrez l’histoire de Roger Rabbit’s Car Toon Spin situé à Disneyland et Tokyo Disneyland, et écoutez Nicholas Hoult décomposer les personnages les plus mémorables de sa carrière, de À propos d’un garçon à X Men et plus.

Tout d’abord, cette année marque le 40e anniversaire de L’empire contre-attaque, et en l’honneur de l’une des meilleures suites de tous les temps, Star Wars: Galaxy of Adventures a lancé la première d’une version animée en quatre parties du film classique. Regardez la bataille de Hoth se dérouler comme vous ne l’avez jamais vue auparavant, et soyez excité de voir comment le reste du film se déroule dans ce format.

Ensuite, vous pouvez toujours prendre un lecteur de Roger Rabbit’s Car Toon Spin situé à Disneyland et Tokyo Disneyland, mais comme il vous faudra peut-être un peu de temps avant de retourner dans un parc à thème, vous préférerez peut-être une leçon d’histoire rapide sur l’attraction grâce à cette édition express de l’histoire du parc à thème.

Enfin, vous pouvez voir Nicholas Hoult dans la nouvelle mini-série Hulu Le grand, mais l’acteur qui a commencé sa vie devant la caméra à un jeune âge a un nombre éclectique de rôles de sa carrière. C’est pourquoi GQ lui a demandé de revenir sur certains de ses personnages les plus mémorables, y compris les premiers rôles dans À propos d’un garçon et Skins, grands rôles de soutien dans X-Men: Première classe et Mad Max: Fury Road, être un zombie romantique Corps chauds, et plus.

Articles sympas du Web: