Voir Game Of Thrones et sa bataille faiblement éclairée sous un tout nouveau jour

Si Le Trône de Fer avait « bloqué l’atterrissage » avec sa dernière saison et avait réussi à plaire à chaque sous-section des fans de l’émission, un coffret généreux comme celui-ci ressemblerait probablement à un investissement tentant pour beaucoup de gens. Et, pour être honnête, même si je n’étais pas tout à fait convaincu par la dernière saison, ce trésor m’a rappelé qu’il y avait beaucoup plus dans la série que les décisions des showrunners dans la finale.

«Tout ce chocolat est tombé de sa poche secrète»

Dans le cas des « Bonus Features », il y a trois disques de fonctionnalités supplémentaires, qui ne pouvaient pas être entassés sur les disques dédiés pour chaque saison. Sur ces trois disques, vous trouverez encore plus de goodies pour développer votre Le Trône de Fer appréciation. Sur un disque, vous avez «Conquest & Rebellion: An Animated History Of The Seven Kingdoms», un long métrage spécial d’animation dans lequel les membres de la distribution racontent des histoires sur l’histoire de Westerosi. (Cela pourrait être une connaissance pratique à avoir si ces séries de préquelles d’histoire ancienne finissaient par se produire.)

Vous avez également de nombreuses fonctionnalités volumineuses dans les catégories «Dans les coulisses», «À l’intérieur des effets visuels» et «Anatomie d’une scène». J’ai particulièrement apprécié l’Anatomie d’une scène sur le mariage de Sansa et Joffrey – j’avais oublié à quel point c’était ridicule, et encore une fois, c’est un excellent rappel du contenu formidable que cette émission nous a donné, du nombre de performances brillantes. Le Trône de Fer se vante, et à quel point le travail acharné a été effectué dans les coulisses.

La célébration ultime pour les fans Le Trône de Fer peut être trouvé sur le premier disque de l’affaire Bonus Features, sous le titre « Game Of Thrones Reunion Special Parts 1 & 2 »: c’est essentiellement un love-in de deux heures, au cours duquel Conan O’Brien interviewe à peu près tout le monde que vous espère voir dans une réunion de casting.

Servant de la fin de la saison satisfaisante à mon ravivé Le Trône de Fer fandom, ce Reunion Special a tellement de moments de joie induisant la raclée: il y a un montage fabuleux qui montre à quel point Emilia Clarke a passé un moment charmant au cours des huit dernières années, comparé à Kit Harington recouvert de boue et laissé dans le froid à chaque occasion (la douce torréfaction de Harington est vraiment réconfortante); il y a aussi une anecdote amusante de Mark Addy sur Sean Bean cachant des chocolats dans son costume; et Sean Bean lui-même se présente pour une joyeuse réunion avec ses enfants à l’écran, ainsi que pour retrouver la tête coupée de Ned Stark.

