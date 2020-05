Voir Daniel Radcliffe lisant Harry Potter et la pierre du sorcier / Film

Harry Potter à la maison est le moyen du monde magique de rapprocher Poudlard de vous, car nous continuons tous à rester à la maison et à rester en sécurité. Pour les parents à la recherche de nouvelles façons magiques de divertir leurs enfants pendant cette période, nous avons lancé le hub Harry Potter At Home plein de quiz, de puzzles, de vidéos et de fonctionnalités amusantes, ainsi que des contributions de nos amis, éditeurs de Harry Potter britanniques et américains, Bloomsbury et Scholastic, avec l’aide de Warner Bros., Audible et de nos nombreux partenaires de bibliothèque. Pour en savoir plus sur tout ce qu’Harry Potter At Home a à offrir, notre rassemblement pratique devrait vous aider!