Voir Code Orange Play « Underneath » au NXT TakeOver de la WWE: In Your House

– Publicité –



Dans les derniers moments de la deuxième saison de Fleabag, l’héroïne titulaire (incarnée par la créatrice de la série Phoebe Waller-Bridge) lui dit, Hot Priest, « Je t’aime ». Il l’assure de façon déchirante: «Ça va passer.» Quelques minutes plus tard, l’écran de la saison 2 de la série acclamée par la critique passe au noir.

Mais la ferveur mondiale pour une troisième saison n’est pas passée. Et comme la convoitise de Fleabag pour le prêtre interdit (Andrew Scott), le fait qu’une autre saison a été publiquement réfutée par Waller-Bridge ne fait que renforcer son désir. Ce qui a commencé comme un jeu d’une femme en 2013 a balayé les Emmys en septembre avec six victoires et a récolté deux autres Golden Globes le 5 janvier. Mais l’attention accordée aux prix envers Fleabag n’a pas adouci la détermination de Waller-Bridge sur une autre saison.

« Je n’ai pas changé d’avis à propos de la saison 3 », a-t-elle déclaré à Deadline dans les coulisses des Globes. «Il s’agit de plus en plus d’être la bonne décision. [These awards shows] sont juste de beaux adieux. Mais il y a eu tellement d’adieux à chaque fois. »

Quelle est la position actuelle de Phoebe Waller-Bridge sur la saison 3?

Le visage de Fleabag n’a fait aucune promesse d’une troisième saison. Elle a découragé les fans de ne pas espérer un retour. Interrogée par la BBC sur la saison 3, elle a déclaré: «J’y ai pensé et il n’y en aura pas. C’est ça, c’est le dernier rideau. » Elle a ajouté: «Et oui, je l’ai dit la dernière fois.»

L’interprète a tenu parole – pour l’instant. En août, elle a déclaré au Hollywood Reporter: «J’ai l’impression que c’est fait, mais j’ai un fantasme de la ramener quand j’ai, comme, 45 ou 50 ans. Elle a fait le plus grand voyage au cours des deux dernières saisons, et elle a commencé comme quelqu’un qui se détestait en quelque sorte et a fini par croire qu’elle pouvait aimer à nouveau et se pardonner. Je dois respecter cet arc et la laisser partir vivre un peu. »

Dans la même interview, Waller-Bridge a révélé que «les raisons de la fin ne se sont jamais senties aussi gutturales qu’aujourd’hui», ajoutant: «Je suis un grand adepte du vieil intestin.»

Où s’est terminée la saison 2?

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La saison 2 de Fleabag s’est terminée d’une manière si déchirante et magnifique qu’elle pourrait servir de fin digne tout en nous faisant mal à un autre épisode.

La finale de Fleabag a vu sa marraine maléfique, délicieusement jouée par Olivia Colman, épouser son père (Bill Paterson) lors d’une cérémonie en plein air présidée par le prêtre, rien de moins. Fleabag a réparé sa relation avec sa sœur Claire (Sian Clifford) au moment où le mariage de Claire avec Martin (Brett Gelman) prend fin. La soeur bourreau de travail est libre de faire la course au style rom-com de l’aéroport pour son véritable amour, également nommé Klare (Christian Hillborg).

Fleabag et The Priest se dirigent vers l’arrêt de bus alors qu’ils évaluent où leur relation impossible peut aller. En fin de compte, il choisit sa foi plutôt que Fleabag. Et, en utilisant seulement ses yeux, elle demande tristement à la caméra de rester derrière alors qu’elle sort du cadre.

Waller-Bridge a déclaré que la genèse de la saison 2 avait commencé avec l’idée que quelqu’un remarquerait l’adresse directe de Fleabag à la caméra, une bizarrerie précédemment partagée uniquement avec le public. « Je savais qu’elle allait rencontrer quelqu’un », a déclaré Waller-Bridge à Deadline of Scott’s Priest. «Je savais que cette personne allait partir,« Whoa. Ca c’était quoi? Où êtes-vous allé? « Et quand cette idée est venue, je suis allé, » Oh, merde. « C’était un de ces sentiments rares. Cela m’a surpris quand j’y ai pensé. Ensuite, c’était comme « Quand cela arrivera, ça va être énorme pour elle. » Savoir qu’il l’a fait est devenu au centre de toute son existence dans la série. «

– Publicité –