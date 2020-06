«Voilier sous pont» accueille le nouveau matelot Chris Miller et sa positivité «rafraîchissante»

Ce n’était probablement pas une grande surprise pour quiconque prête attention aux Voilier sous le pont cette saison, lorsque Parker a décidé de démissionner de son poste afin de ne pas être soumis à un examen minutieux pour * vérifier les notes * … faire son travail et ne pas manquer de respect à ses collègues. Et avec ça, il a fait sa couchette, a fait ses adieux et est parti à la rencontre de son ex-petite amie Kaiti, qui plus tard dans l’épisode, après une folle proposition sous-marine pas moins, devient sa fiancée. Félicitations à l’heureux couple, et bravo à nous car cela signifie un nouveau matelot à bord.

« J’ai un gars aligné, c’est un gars britannique », a déclaré Paget au capitaine Glenn, qui est heureux de voir « il a beaucoup d’expérience sur le pont et la voile. » Et nous rencontrons donc Chris Miller, un Britannique de 29 ans qui pourrait être décrit avec précision comme l’opposé de Parker. Même si la première impression que l’équipage a de lui sur son CV est qu ‘ »il est essentiellement un Parker plus dur », ils apprennent rapidement à quel point les deux hommes sont complètement différents.

Chris est infiniment positif et gai et est si poli envers ses collègues qu’il n’a même pas le cœur de dire à Ciara que ce qu’elle lui explique est une chose incroyablement simple dont il est déjà tout à fait conscient. Il a le sourire aux lèvres le plus souvent, et même si l’équipage accepte de ne pas faire de blagues sur l’allaitement, s’ils le faisaient, ce type pourrait le supporter.

« Maintenant que nous avons un nouveau gars, tout le monde va essayer de redevenir gentil », observe Georgia, mais ce pourrait être la positivité infectieuse de Chris qui imprègne l’équipage. « Je vais me faire des amis pour la vie ou des ennemis que je veux jeter à l’arrière d’un bateau par une nuit noire », partage-t-il dans sa première interview à l’émission. « Mon attitude ensoleillée et heureuse, je ne dirais certainement pas que c’est très courant pour un yachtie chevronné. Je pense qu’une fois que vous êtes dans l’industrie depuis un certain temps, cela vous pénètre et vous devenez un salaud grincheux », a-t-il expliqué.

Et tandis que le capitaine Glenn a déclaré que Chris «semble être un bon gars», c’est Paget qui était le plus heureux d’avoir Chris dans l’équipage. «Les premières impressions de Chris, il en sait beaucoup, il a de l’expérience et c’est vraiment rafraîchissant. Vraiment rafraîchissant », a-t-il souligné. Non seulement Chris est le genre de gars qui demande au groupe: « Tout le monde est prêt pour une journée amusante? » il n’a pas non plus de restrictions alimentaires, une victoire pour Adam et joue zéro instrument, une victoire pour nous car il y a déjà un groupe complet à bord de ce bateau.

Chris est aussi le genre de gars qui obtient des «picotements» lorsque le bateau navigue comme il le devait, et quoi que ce soit qui ait mis une chaîne autour d’une entreprise de rock, il l’a fait avec un fichu sourire. C’est exactement ce qui manquait à l’équipage du Parsifal III. Adam et Jenna se débrouillent, Paget et Ciara se chamaillent, Madison boude, Georgia chante et quelqu’un doit se présenter au travail. Le fait que Chris le fasse avec une attitude heureuse n’est pas seulement un bonus, mais, espérons-le, suffisamment contagieux pour que le reste de l’équipage puisse attraper alors qu’ils terminent leur saison en Grèce. Il est clair dès son premier épisode qu’il n’est pas un mannequin ou un égocentrique ou une douleur obstinée dans le cul. Ce gars est probablement ici parce que… il aime les voiliers! Il est prêt à travailler! Il est bon dans son travail!

Cela ne veut pas dire que Chris évite complètement le drame, mais semble s’insérer dans le droite genre de drame. Dans l’aperçu de l’épisode de la semaine prochaine, il a vu demander à la Géorgie: « Aimeriez-vous venir avec moi dans un spa aux pieds de poisson? » Pâmoison!

J’espère que dans le prochain épisode, je me souviendrai qu’il s’appelle Chris, car pour l’instant, tout ce qu’il me rappelle, c’est le personnage de Bill Hader, Dave, dans Tige chaud, droite?!

Voilier sous le pont diffusé lundi à 21h HE / PT sur Bravo.

Où diffuser Voilier sous le pont