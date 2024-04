Voilà comment Free réduit de 50% le prix de son forfait 5G

Dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d’augmenter, la nouvelle initiative de Free de réduire de moitié le prix de son forfait 5G est une bouffée d’air frais pour les consommateurs.

L’opérateur télécom, reconnu pour bousculer le marché avec des offres compétitives, frappe fort en proposant un accès au réseau 5G pour moins de dix euros par mois. Ce tour de force est rendu possible grâce à des conditions avantageuses réservées aux clients Freebox Pop, mais également à ceux de la dernière née des box de l’opérateur, la Freebox Ultra.

Une Offre Révolutionnaire

Le forfait Free 5G, normalement affiché à 19,99 euros par mois, devient accessible à seulement 9,99 euros pour les détenteurs d’une Freebox Pop. Cette réduction substantielle représente une économie annuelle de 120 euros, tout en offrant des avantages non négligeables en termes de volume de data et de services inclus.

Comment Free Réalise-t-il Cet Exploit ?

La stratégie de Free repose sur une offre couplée internet et mobile. Les abonnés à la Freebox Pop bénéficient automatiquement d’une réduction de 50 % sur le tarif de l’abonnement 5G, transformant ainsi le forfait en un service illimité, contre une limitation à 250 Go pour les non-détenteurs de la box. Cette démarche vise à fidéliser la clientèle en offrant des avantages exclusifs aux utilisateurs des services Free.

La Freebox Ultra Entre en Scène

L’introduction de la Freebox Ultra vient ajouter une couche supplémentaire d’avantages pour les nouveaux abonnés. Ceux-ci jouissent du même tarif promotionnel sur le forfait 5G, à savoir 9,99 euros par mois la première année, puis 15,99 euros par mois ensuite, consolidant l’offre de Free comme l’une des plus attractives du marché.

Détails du Forfait Free 5G

Le forfait Free 5G se distingue par une généreuse allocation de données et une couverture étendue, incluant :

Internet illimité 5G/4G en France métropolitaine ;

Appels illimités vers de nombreuses destinations ;

35 Go de data utilisables à l’international ;

Un accès premium à l’application Ligue 1.

La Couverture 5G de Free : Un Atout Majeur

Free se positionne en leader sur le déploiement de la 5G, avec une couverture englobant plus de 90 % de la population française. Cette avancée technologique garantit aux utilisateurs une expérience internet mobile de premier ordre, avec la promesse d’une connexion rapide et fiable où qu’ils se trouvent sur le territoire.

Perspectives et Réactions

L’annonce de cette offre a suscité un intérêt considérable parmi les consommateurs, avides de solutions économiques pour accéder aux dernières technologies. La réaction de la communauté tech et des spécialistes du secteur sera à surveiller, notamment en ce qui concerne l’impact sur la concurrence et les possibles évolutions du marché.

