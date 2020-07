Voilà comment Aurelio et Natalia Quesada sont, les frères qui vont révolutionner le quartier

La tranquillité dans ‘Acacias 38’ semble qu’elle n’existera jamais et c’est qu’après le départ de Maite et Camino (Ylenia Baglietto et Aria Bedmar) pour vivre librement leur amour à Paris; Maintenant, deux nouveaux personnages arrivent dans le quartier prêts à le bouleverser. Ce sera ce mercredi 15 juillet que la fiction RTVE produite par Boomerang TV intègre les acteurs Carlos de Austria et Astrid Janer à son casting, pour se mettre à la place d’Aurelio et Natalia Quesada, respectivement.

Une arrivée qui promet de donner un virage à 180 degrés à toutes les parcelles de la série car une personne très importante vit pour les deux dans le quartier. Dans le cas d’Aurelio, il s’agit du premier-né de Don Salustiano Quesada, l’ancien partenaire de Marcos Bacigalupe au Mexique. C’est un homme éduqué, beau, mais aussi mal intentionné et très arrogant, étant également l’héritier d’une immense fortune. Il arrive à ‘Acacias 38’ avec sa sœur à fermer certains problèmes avec Marcos concernant la société qu’il avait avec son père.

Pour sa part, Elle est l’amie d’enfance d’Anabel et comme celle-ci, elle est heureuse mais aussi extrêmement frivolePour cette raison, une nette rivalité s’est créée entre les deux depuis leur rencontre. Natalia est également envieuse et a grandi entourée de privilèges et de luxe, quelque chose qui a sans aucun doute marqué sa vie pour toujours. En outre, C’est extrêmement séduisant et justement cet art de conquérir les hommes Ce sera votre arme principale dans le quartier le plus célèbre de la télévision. Nous verrons comment elle se rapporte aux habitants du quartier et comment Anabel reçoit l’arrivée d’Aurelio car elle sera extrêmement inquiète de son atterrissage à l’endroit. Que s’est-il passé au Mexique entre Aurelio et Anabel? Il semble que ce soit l’une des clés que nous découvrirons avec le passage des épisodes, en plus de révéler ce qu’Aurelio et Marcos ont vraiment à fermer et la vraie raison de la présence des deux frères sur place.

La série quotidienne n’est pas quelque chose de nouveau pour Caros d’Autriche puisqu’il a participé à 46 épisodes du succès « Le secret du vieux pont », fiction également issue des mêmes producteurs que ‘Acacias 38’. Nous l’avons également vu faire des apparitions dans les chapitres de « Tout pour le jeu », « Les filles du câble », « Je suis vivant », « La peste » et « La clôture ». Pour sa part, Astrid Janer a fait ses débuts dans le monde du petit écran avec «The Knot», d’Atresplayer Premium et a également présenté le format pour enfants «Club Clan» sur RTVE, en plus de participer à la représentation théâtrale «La casa de la Fuerza».