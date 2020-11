Void Terrarium Plus annoncé sur PS5

NIS America apporte son titre de voyou Terrarium du Vide Plus sur la PlayStation 5, comme l’éditeur l’a annoncé aujourd’hui. La version PS4 déjà disponible recevra une mise à jour,

Dans Terrarium du Vide le monde devient inhabitable en raison d’une attaque fongique toxique. Dans un parc à ferraille, un robot de maintenance trié trouve la jeune fille Toriko sur le point de mourir. Elle est peut-être la dernière personne au monde. Pour la protéger, le robot abandonné, également connu sous le nom de factoryAI, construit une retraite pour Toriko, un terrarium, car elle n’aurait autrement aucune chance de survivre dans le monde extérieur.

Afin de renforcer la protection et de donner plus de force à Toriko, le robot solitaire doit rechercher des ressources dans le désert et combattre les machines et les créatures mutantes qui y errent. Sur son chemin, le sort de Toriko est décidé – celui de l’humanité se révèle également lentement au cours de l’aventure.

Terrarium du Vide Plus promet des éléments supplémentaires comme la possibilité d’habiller Toriko, la fille humaine dont l’avatar robot du joueur doit prendre soin, ainsi que de nouvelles maladies et bien plus encore. Ces fonctionnalités seront également disponibles pour les versions PlayStation 4 et Switch déjà disponibles.

Terrarium du Vide Plus sortira en 2021.