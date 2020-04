Voici votre premier regard sur le lifting de la BMW Série 5 et son beau!

BMW a dévoilé des images du lifting de la série 5 qui s’accompagne de modifications esthétiques de l’extérieur, de plus d’équipements à l’intérieur et même d’un moteur hybride rechargeable. Il devrait arriver en Inde d’ici 2021.

Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais la version actuelle de la BMW Série 5 qui est en vente en Inde existe depuis près de trois ans maintenant. Pourtant, il ne semble pas du tout daté et, en fait, semble plus jeune que jamais. Eh bien, BMW a déjà proposé un lifting pour la Série 5 et les premières images de la même chose ont maintenant fait surface sur Internet. Et nous devons admettre que nous aimons vraiment ce que nous regardons ici. Au moins, il a été épargné par la calandre rénale en constante augmentation de BMW.

Il s’agit du tout nouveau lifting de la BMW Série 5 qui fera ses débuts à l’international prochainement.

Eh bien, en fait, la calandre a augmenté par rapport à la voiture avant le lifting, mais elle n’est nulle part aussi grande que nous l’avons vu dans la série 7 ou certains des VUS de BMW. La calandre est également connectée maintenant et les phares semblent devenir plus minces que jamais. Les LED DRL ont également été révisées et elles semblent beaucoup plus minces que celles de la série 7. Si vous vous souvenez des BMW d’il y a même cinq ans, vous remarquerez que les anneaux LED autrefois emblématiques de BMW dans leurs phares ont progressivement disparu. Les itérations modernes ont adopté un motif plus en forme de L.

Nous nous attendons à ce qu’il arrive en Inde en 2021

Les pare-chocs avant du lifting de la série 5 ont également été repensés avec des barrages d’air de style plus agressif et le capot a été renforcé avec quelques renflements musculaires pour ajouter un peu plus de caractère. De profil, la voiture mise à jour reste essentiellement similaire à la série 5 actuelle attendue pour les nouvelles roues en alliage bicolore. Et plutôt fantaisistes, ces nouvelles roues le sont! À l’arrière, la berline mise à jour reçoit des révisions mineures des feux arrière et un pare-chocs arrière plus sportif avec deux sorties d’échappement.

BMW n’a révélé aucune image de l’intérieur du lifting de la série 5. Mais nous nous attendons à ce qu’il soit en grande partie similaire au modèle actuel, à l’exception d’une légère révision dans les garnitures et le rembourrage pour rehausser l’ambiance. La nouvelle voiture devrait également être dotée de la technologie des voitures connectées. La série 5 devrait être livrée avec des fonctionnalités telles que le tableau de bord du conducteur numérique, l’éclairage ambiant, un système audio Harman Kardon, un toit ouvrant, un affichage tête haute et le système d’infodivertissement i-Drive de BMW avec Apple CarPlay sans fil. Les caractéristiques de sécurité attendues incluent 8 airbags, ABS avec EBD, capteurs de stationnement, une caméra de recul, ainsi qu’un contrôle électronique de la stabilité.

Avant de mentionner ce qui pourrait se trouver sous le capot, nous aimerions attirer votre attention sur un port de charge sur l’aile avant gauche de ce lifting de la série 5. Cela signifie inévitablement que BMW lancera une variante hybride rechargeable de la série 5 avec ce lifting. En ce qui concerne le modèle aux normes indiennes, nous nous attendons à ce que la récolte actuelle de diesel de 2,0 litres à 190 ch, d’essence de 2,0 litres à 252 ch, ainsi que les options de groupe motopropulseur à diesel de 3,0 litres à 265 ch se poursuivent. Que la variante hybride plug-in arrive en Inde est quelque chose que nous devons attendre et regarder. Nous prévoyons que BMW apportera ce lifting de la Série 5 en Inde en 2021 avec une prime par rapport au prix actuel. Il rivalise avec des modèles comme l’Audi A6, la Mercedes-Benz Classe E, la Jaguar XF et la Volvo S90.