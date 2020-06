Voici votre premier aperçu du lifting du Fortuner Toyota 2021 en Inde!

Toyota a pris les commandes du lifting Fortuner 2021 qui donne une refonte de bon goût avec plus de fonctionnalités à l’intérieur et le moteur diesel de 2,8 L produit désormais plus de punch qu’avant.

C’est plutôt une grande nouvelle, car il s’agit du premier lifting de la génération actuelle de Toyota Fortuner et nous aimons vraiment comment cela s’est avéré. Après quelques clichés d’espionnage, un teaser et une longue attente, Toyota a enfin dévoilé le lifting Fortuner en Thaïlande. Il faudra encore du temps pour venir en Inde et nous ne nous attendons à aucun moment avant 2021, mais cela nous donne toujours une idée de ce que nous pourrions attendre du lifting Fortuner en Inde.

Voici votre premier aperçu du lifting Fortuner 2021 de Toyota.

Le visage de la Toyota Fortuner a été complètement révisé avec de nouveaux phares plus élégants et des éléments LED DRL. Il y a une plus grande grille à mailles et le pare-chocs a également été entièrement repensé avec des boîtiers de phares antibrouillard massifs et une plaque de protection redessinée. Dans l’ensemble, le visage du Fortuner semble maintenant beaucoup plus agressif et sportif avec des coupes et des plis angulaires sur le visage plutôt volumineux du Fortuner pré-lifting. Le profil latéral reste en grande partie inchangé mais il y a de nouvelles roues en alliage de 18 pouces et à l’arrière, les feux arrière ont été rendus beaucoup plus élégants et le pare-chocs est également plus angulaire qu’auparavant.

Le lifting Fortuner obtient également un nouveau modèle Legender haut de gamme qui vient avec un style sportif et plus de fonctionnalités.

Si cela ne vous convient toujours pas, alors il existe un nouveau modèle haut de gamme «Legender» qui prend les choses un peu plus haut. Le visage du modèle Legender est même complètement différent du SUV classique et encore plus sportif. Il obtient exclusivement un design grillé fendu avec un pare-chocs encore plus sportif. Les phares à double projecteur LED ont un motif unique pour les feux de jour LED et il y a même des clignotants LED séquentiels sur les pare-chocs. De plus, tout le chrome du SUV standard a été remplacé par une garniture noir brillant et il existe également des roues en alliage de 20 pouces sur mesure. Il obtient également un schéma de peinture bicolore avec des éléments noirs brillants sur le pare-chocs arrière et le couvercle de coffre.

Le lifting Fortuner bénéficie également d’un plus grand système d’infodivertissement à écran tactile de 8,0 pouces.

Lisez aussi: La nouvelle Hyundai Santa Fe 2020 nous a fait baver et vouloir!

À l’intérieur, peu de choses ont changé en termes de conception du tableau de bord. Le système d’infodivertissement est cependant une unité plus grande avec une taille d’écran de 8,0 pouces. Les autres ajouts incluent un tableau de bord légèrement mis à jour, des sièges conducteur et passager à 8 réglages électriques, un éclairage ambiant à LED, un système audio JBL à 9 haut-parleurs, une caméra à 360 degrés et une recharge de téléphone sans fil. Le modèle Legender reçoit en outre un écran d’infodivertissement de 9,0 pouces, 7 airbags et également «Toyota Safe Sense». Il s’agit essentiellement d’un ensemble de fonctions de sécurité qui ajoute un système de prévention des collisions, un avertissement de sortie de voie et un régulateur de vitesse dynamique guidé par radar.

Lisez aussi: Ce sont les 5 meilleurs exemples de Kia Seltos modifiés en Inde!

Il y a aussi une mise à jour majeure sous le capot. Le moteur diesel de 2,8 L du Fortuner produit désormais 204 chevaux et 500 Nm de couple. C’est une augmentation significative du nombre de 177 ch et 450 Nm de couple de pointe qui a été produit par ce même moteur diesel de 2,8 L dans le Fortuner pré-lifting. En Inde, nous nous attendons à ce que Toyota continue avec le moteur à essence de 2,7 L et le moteur diesel de 2,8 L mis à jour lorsque le lifting Fortuner arrivera ici. Les options de transmission continueront d’être une boîte manuelle à 6 vitesses et une boîte automatique à 6 vitesses. Le SUV lifting ne devrait arriver que l’année prochaine et quand il arrivera, nous nous attendons également à une augmentation marginale des prix.