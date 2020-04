Voici votre premier aperçu de l’Audi A3 de nouvelle génération qui arrivera en Inde en 2021

Audi a débranché la berline et le cabriolet A3 BS4-spec en Inde et vous devrez attendre jusqu’au milieu de 2021 pour que la voiture de nouvelle génération arrive avant de pouvoir acheter un A3 en Inda.

Audi a déjà retiré la berline A3 de son site Web indien car les normes BS6 sont entrées en vigueur et pour acheter un nouveau A3, vous devrez attendre que la berline de nouvelle génération arrive en Inde. Audi a maintenant présenté la berline A3 de nouvelle génération à l’international et vous pouvez enfin jeter un œil sur ce à quoi le nouvel A3 va ressembler en Inde. Son lancement en Inde est cependant encore loin, prévu seulement à la mi-2021.

Audi a lancé la berline A3 de nouvelle génération à l’international

En termes de style, la nouvelle Audi A3 semble beaucoup plus élégante, plus nette et plus semblable à un coupé que son prédécesseur. Il est également plus long, plus haut et plus large qu’auparavant, ce qui ouvrira également plus d’espace à l’intérieur. Le nouvel A3 repose sur une plate-forme MQB mise à jour qui sous-tend également les goûts de la Volkswagen Golf. La nouvelle plateforme est plus légère et pourtant plus rigide que celle qu’elle remplace.

L’Audi A3 de nouvelle génération arrivera en Inde à la mi-2021

L’unité des phares possède des DRL numériques composés de 15 LED individuelles et certaines garnitures ont même des signatures lumineuses individuelles pour les différencier. Les pare-chocs et l’ensemble de la carrosserie en général sont beaucoup plus ciselés et plus profilés qu’auparavant et cela donne vraiment à la voiture une allure sportive. Le nouvel A3 a également une meilleure aérodynamique avec un coefficient de traînée de 0,25, grâce à une extrémité arrière plus haute et un diffuseur plus grand. Il y a aussi une entrée d’air de refroidissement contrôlable avec deux modules de volets à commande électrique derrière la grille qui régule le flux d’air.

Sous le capot, le moteur hors pair du nouvel A3 est un moteur TFSI de 1,5 L de 150 ch avec une technologie hybride douce de 48 V. Ce moteur est uniquement associé à la boîte de vitesses à double embrayage S Tronic d’Audi. La technologie hybride douce permet de récupérer jusqu’à 16 ch pendant la décélération et assiste le moteur avec 50 Nm de couple supplémentaire lors du démarrage. Il peut également rouler en roue libre jusqu’à 40 secondes, ce qui améliore le rendement énergétique de 10%.

Le moteur hors pair du nouvel A3 est un nouveau moteur à essence TFSI de 1,5 L avec un système hybride doux de 48 V.

En dehors de cela, les deux autres options de moteur au lancement seront le 1,4 litre, quatre cylindres, 35 TFSI avec 150 ch et il sera accouplé à une transmission manuelle à 6 vitesses. Il y aura également un moteur diesel TDI de 2,0 L développant 150 ch couplé à la boîte de vitesses S Tronic à 7 rapports. À un stade ultérieur, il y aura également un moteur diesel TDI de 2,0 litres de 115 ch et un moteur à essence à trois cylindres de 1,0 L et 30 TFSI de 110 ch. Le moteur à essence de 1,0 L sera également doté d’un système hybride doux de 48 V ainsi que d’une boîte de vitesses à double embrayage. Plus loin, Audi présentera également deux variantes hybrides rechargeables.

Audi affirme que la nouvelle berline a été réglée pour être sportive et «une touche plus précise» que le modèle de première génération. Cela est largement attribué à un nouveau système de gestion dynamique centralisé qui garantit une interaction optimale entre tous les composants. Audi vous offrira également l’option d’une suspension sport ainsi que d’une suspension avec amortisseurs adaptatifs qui devraient fournir un bon équilibre entre un mouvement de roulis très confortable et une maniabilité agile.

Intérieurs Audi A3 nouvelle génération

Le plus gros changement pour le nouvel A3 concerne cependant les intérieurs. Les boutons physiques sont beaucoup moins utilisés et le contrôleur rotatif de la console centrale a également disparu. Dans les variantes de boîte de vitesses à double embrayage, il y a un minuscule petit levier de vitesses assis autour d’un cadre noir brillant, un peu comme les nouvelles Porsche 911. Il y a aussi un nouveau contrôleur de volume sensoriel sur la console centrale qui réagit aux mouvements circulaires des doigts.

Lisez aussi: Cette Isuzu D-Max V-Cross modifiée est la camionnette de vos rêves!

Quant à l’instrumentation, il y a un nouveau groupe d’instruments numériques de 10,25 pouces avec un écran d’infodivertissement de 10,1 pouces légèrement incliné vers le conducteur. L’unité de climatisation est également nouvelle et utilise des boutons à la place des cadrans rotatifs dans la vieille voiture. Le système d’infodivertissement MMI est maintenant dans sa troisième génération et promet 10 fois plus de puissance de calcul que son prédécesseur avec un contrôle vocal naturel amélioré également. Le système est également compatible avec Android Auto, Apple CarPlay et Alexa.

Lisez aussi: Quelles 8 voitures seront lancées dès la fin du verrouillage?

Lorsque l’Audi A3 de nouvelle génération arrivera en Inde l’année prochaine, elle rivalisera avec des modèles comme la BMW Série 2 Gran Coupé et la Mercedes Classe A berline qui arrivera également d’ici la fin de cette année. Cependant, si vous cherchez à acheter un A3 tout de suite, vous ne pouvez pas le faire car Audi a abandonné la berline et le cabriolet A3 de génération précédente en Inde. L’attente est longue, certes, mais qui promet d’en valoir la peine.