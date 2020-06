Voici votre premier aperçu de la boussole Jeep 7 places en chair!

Le Jeep 7-Sass Compass a été espionné lors d’essais au Brésil et rapporte qu’il sera propulsé par une version plus puissante du moteur diesel 2.0L. Il y aura également une quantité importante de changements cosmétiques.

Le prochain Jeep Compass 7 places est l’un des VUS les plus attendus et un modèle très important pour l’Inde, prévu pour 2021. Il a été baptisé Jeep D-SUV et même s’il sera basé sur la plate-forme monocoque Compass, il sera considérablement plus longue afin de pouvoir accueillir la rangée supplémentaire de sièges. L’empattement sera également augmenté par rapport à la boussole standard et cela ouvrira une quantité considérable d’espace à l’intérieur de la cabine, en particulier dans la rangée du milieu.

Un boussole Jeep 7 places espionné au Brésil

Un prototype du Jeep Compass 7 places a maintenant été testé au Brésil et bien que l’ensemble du SUV ait été fortement camouflé, peu de détails clés peuvent être identifiés. Les roues en alliage de 18 pouces ressemblent beaucoup aux roues en alliage de la variante Limited Plus de la boussole vendue en Inde. La partie avant du SUV est cependant fortement sous-enveloppée et il est difficile de dire s’il y aura des changements de conception sur la face de la boussole à 7 places pour la distinguer de la boussole standard.

Au-delà du pilier B, cependant, il y aura des changements importants de tôle. Le Compass 7 places sera livré avec des portes arrière plus longues pour faciliter l’entrée et la sortie. Les porte-à-faux arrière sont également beaucoup plus longs que le Compass standard et nous nous attendons à des changements de conception distincts vers l’arrière du SUV. Vous pouvez vous attendre à ce que le Compass 7 places soit généreusement équipé des fonctionnalités de la variante Limited Plus du toit ouvrant panoramique Compass, des phares automatiques, des roues de 18 pouces, du régulateur de vitesse, des freins à disque aux quatre roues et de l’ESP.

Sous le capot, le Jeep 7-Sass Compass sera propulsé par le même moteur diesel de 2,0 L qui fonctionne sur le Compass standard. Dans ce dernier cas, le moteur produit 173 ch et 350 Nm de couple et est couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à une boîte automatique à 9 vitesses. Dans la boussole à 7 places, cependant, le moteur devrait être dans un état de réglage supérieur et une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 9 vitesses avec transmission intégrale pourrait être la version standard. Il est peu probable que Jeep propose une boîte de vitesses manuelle sur un SUV dont le prix sera supérieur à Rs 25 lakh.

Le Jeep Compass 7 places sera destiné à prendre le haut de gamme du futur VUS 7 places comme le Tata Gravitas et le MG Hector Plus. Il aurait également concurrencé des Honda CR-V et Skoda Kodiaq au motif qu’il s’agissait de VUS diesel monocoques à 7 places, mais les deux ont été abandonnés. Il pourrait donc également rivaliser avec des VUS carrossés tels que le Mahindra Alturas G4, le Toyota Fortuner et le Ford Endeavour.