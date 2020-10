Voici votre meilleur aperçu du prochain Royal Enfield 650 Twin Cruiser!

Le croiseur Royal Enfield 650, susceptible de s’appeler Roadster, a de nouveau été repéré en train de tester et c’est la première fois que nous voyons le visage de la moto. Bien que basé sur la plate-forme 650 twin, il y a beaucoup de changements sous la peau. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Royal Enfield a quelques nouvelles motos à venir et la plus intéressante d’entre elles est peut-être une nouvelle moto de croisière basée sur la plate-forme 650-twin. RE a eu un grand succès avec les 650 jumelles et il était inévitable que la plate-forme soit étendue pour engendrer une autre moto. Le prochain RE cruiser 650 a également été repéré lors de tests, mais voici une nouvelle image d’espionnage qui nous donne le meilleur look de la moto à ce jour. C’est aussi la première fois que nous voyons le visage de la moto à venir.

Le croiseur Royal Enfield 650, probablement appelé Roadster, a de nouveau été repéré en test.

La première chose que vous remarquez est le moteur à double refroidissement par air de 648 cm3. Avec cette moto cependant, le carter du moteur obtient une finition noire brillante très premium au lieu de la finition chromée sur l’Interceptor ou la Continental GT. Quant aux doubles pots d’échappement, ils ne sont pas aussi volumineux que dans l’Interceptor ou la Continental GT et ils ne sont pas non plus en phase avec l’ambiance du croiseur. Nous nous attendons à ce que le moteur ait les mêmes performances que les 650 existantes, car le moteur était déjà bien réglé pour la croisière sur autoroute à trois chiffres.

Bien qu’il utilise le même moteur que celui des 650 jumeaux, le cadre qui sous-tend cette moto doit être sensiblement différent. La colonne de direction sera complètement nouvelle et bien que la section du tube diagonal du cadre puisse rester la même, le tube supérieur pourrait subir des modifications. Le sous-châssis arrière est également complètement nouveau avec de nouveaux points de fixation pour les doubles amortisseurs. Notez que ce ne sont pas des unités chargées au gaz comme dans les 650 jumeaux existants. Ce qui est vraiment intéressant, c’est que cette moto est suspendue par des fourches USD à l’avant, une première pour toute moto Royal Enfield.

Les jantes en alliage qui ressemblent à un équipement standard se vantent également d’un design complètement nouveau que ce que RE propose comme accessoires pour les autres motos RE. Les repose-pieds de cette moto sont également assez avancés et il semble fonctionner avec des barres de plage. Les sièges semblent également assez spacieux pour le passager et le pilote et avec un nouveau sous-châssis arrière, la hauteur de la selle sera considérablement réduite par rapport au 802 mm de l’Interceptor. Ce qui semble encore être un manque majeur, c’est le manque de lumières LED, et cela prive vraiment la moto d’une certaine modernité.

La console asymétrique à deux pods est une nouvelle révélation, tout comme le prochain Meteor 350, et elle devrait offrir une connectivité smartphone, une navigation tour par tour et des fonctionnalités plus connectées. Pour en venir à ce que Royal Enfield pourrait nommer cette moto, nous pensons que cela s’appellera probablement le Roadster avec un suffixe «650» ajouté. Il y a pas mal de nouveaux noms de RE qui font le tour comme le Hunter et le Sherpa, mais le nom Roadster convient parfaitement à cette moto. Avec la Harley Davidson Street 750 maintenant abandonnée, ce nouveau cruiser RE pourrait très bien combler cette lacune et se créer un nouveau créneau.