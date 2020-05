Cette moto Royal Enfield semble partager le cadre et le moteur avec le Meteor 350 et sera probablement une variante différente basée sur la même plate-forme. On pourrait l’appeler Hunter ou Roadster.

Nous vous avons déjà signalé plusieurs motos que Royal Enfield s’apprête à lancer au cours des prochaines années. Le premier d’entre eux à arriver sera le nouveau Royal Enfield Meteor 350 qui est essentiellement un remplacement de la famille Thunderbird 350. Mais ici, nous avons un tout nouveau coup d’espion d’une autre nouvelle moto Royal Enfield sur le test. La moto ressemble à un prototype avancé et la carrosserie est enveloppée d’un camouflage lourd. Bien qu’il ne soit toujours pas clair de ce qu’est ce modèle, ce qui est encore identifiable est le moteur de cette moto.

Voici votre meilleur aperçu de la prochaine moto mystère Royal Enfield.

Cette mule d’essai Royal Enfield semble être propulsée par le même moteur de 350 cm3 que le Royal Enfield Meteor 350 presque prêt pour la production. Cette moto semble cependant être une version légèrement plus sportive du Meteor 350. Il se pourrait que le Meteor 350 remplacera le Thunderbird 350 standard tandis que cette nouvelle moto pourrait remplacer le Thunderbird 350X. Le Thunderbird 350X était une version un peu plus sportive et plus urbaine du Thunderbird standard. Cette mule d’essai semble avoir une approche similaire et cela pourrait très bien être une possibilité.

Son appelé probablement le Hunter ou le Roadster

Royal Enfield a breveté plusieurs nouveaux noms pour une utilisation sur ses motos de nouvelle génération. Nous nous attendons à ce que cette nouvelle moto soit appelée Hunter ou Roadster. Les deux autres noms que Royal Enfield a brevetés sont Sherpa et Flying Flea. Le nom Sherpa devrait être utilisé sur une moto tout-terrain à double sport. Ou ce pourrait même être un Scrambler. Pendant ce temps, le nom Flying Flea devrait être utilisé pour une nouvelle moto légère (peut-être une version plus petite de l’Himalaya) et il rappelle la moto Flying Flea originale qui était autrefois abandonnée pour une utilisation pendant la guerre mondiale II.

Cette nouvelle moto semble également partager son cadre avec le Meteor 350 en dehors du moteur. Il s’agit d’un nouveau cadre à double berceau qui donnera à la moto plus de stabilité et d’agilité. Quant au moteur, c’est une nouvelle unité monocylindre de 350 cm3 qui viendra très probablement avec des cames en tête au lieu d’une conception à tige de poussée comme on le voit sur la Bullet 350 et la Classic 350. Cela rendra le moteur plus raffiné et aussi devrait être contrebalancé. Le moteur sera probablement accouplé à une boîte de vitesses à 6 rapports à changement de vitesse.

En termes de conception, cette nouvelle moto semble fonctionner sur des roues plus petites de 17 ou 18 pouces, ce qui devrait la rendre assez agile. Couplée à une faible hauteur de selle, cette moto pourrait être plus accessible aux pilotes nouveaux et moins expérimentés. La moto est mince et a un look néo-roadster approprié. Le tuyau d’échappement relevé est à nouveau une touche contemporaine au look de la moto. Notre meilleure estimation est qu’il s’agit d’une variante différente basée sur la même plate-forme que le Meteor 350. Nous ne pouvons pas attendre que Royal Enfield fasse la lumière sur toutes ses motos à venir.

