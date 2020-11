Voici votre guide complet des meilleures offres HP Black Friday à venir

La douce odeur de citrouille, de cannelle, de noix de muscade et … d’offres technologiques est dans l’air, avec des prospectus du Black Friday tombant à gauche, à droite et au centre des principaux détaillants américains, ainsi que de certains des plus grands fabricants d’électronique grand public au monde comme le Le grand jour se rapproche de plus en plus.

Bien sûr, nous pourrions tout aussi bien appeler ce novembre le « mois noir » étant donné qu’un grand nombre de Les ventes de Walmart Black Friday, par exemple, sont déjà en cours, avec un deuxième lot arrivant dans quelques jours seulement et le point culminant de la saison des achats des Fêtes devrait commencer plus tard ce mois-ci.

Quand les ventes HP Black Friday commencent-elles?

Contrairement à son grand rival, HP prévoit d’attendre un peu plus longtemps avant de proposer quoi que ce soit pour le Black Friday. Cela étant dit, la société ne fera pas attendre ses fans inconditionnels jusqu’au 27, entamant le lancement le 26 novembre et ayant sans aucun doute l’intention de maintenir le festival au moins jusqu’au 30 novembre.

Contrairement à Lenovo également, HP se concentre entièrement sur la vente de ses propres produits, donc si vous êtes intéressé par des choses comme les produits pour la maison intelligente, les appareils portables, les tablettes ou les accessoires mobiles (sans parler des smartphones), vous devrez chercher ailleurs. Mais si vous voulez obtenir un nouvel ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un moniteur ou des périphériques informatiques à un prix avantageux à temps pour Noël, vous devez absolument continuer à lire.

Meilleures offres HP Black Friday sur les ordinateurs portables Windows

Cette vente est absolument dingue, à la fois quantitativement et qualitativement, car HP semble couvrir à peu près chaque petit segment, niche et public cible, sans parler de tous les prix allant d’aussi peu que 300 dollars à plus de 1600 dollars. Tout ce qui suit sont des prix de départ, attention, alors méfiez-vous des mises à niveau ou des changements de configuration si vous ne voulez pas payer un bras et une jambe.

HP EliteBook 850 G7

Vous pouvez également garder un œil sur le site Web officiel de HP aux États-Unis à peu près constamment entre le 26 et le 30 novembre, car de nombreux ordinateurs portables Windows répertoriés ci-dessous bénéficieront de réductions supplémentaires en «quantités limitées» à différents moments pendant le Black Friday prolongé de la société période de vente, et quelque chose nous dit que certains de ces mauvais garçons fortement démarqués se vendront comme des petits pains:

Spectre x360 13t tactile – 1049,99 $ (250 $ de rabais), 999,99 $ quantités limitées

Pavilion 15z-eh000 – 469,99 $ (180 $ de rabais), 449,99 $ limité

Envy 17t-cg100 – 899,99 $ (50 $ de rabais), 849,99 $ limité

Omen 15t DH100 – 969,99 $ (130 $ de rabais)

17z-ca200 – 399,99 $ (120 $ de rabais)

Envy x360 15z-ds100 – 699,99 $ (100 $ de rabais), 649,99 $ limité

15t – 599,99 $ (150 $ de rabais), 549,99 $ limité

Spectre x360 15t-eb100 touch – 1399,99 $ (100 $ de rabais), 1349,99 $ limité

Envy x360 15t-ed100 tactile – 669,99 $ (200 $ de rabais)

15z-ef100 – 349,99 $ (120 $ de rabais)

Envy 13t-ba100 – 749,99 $ (200 $ de rabais)

Pavilion x360 14t-dh200 touch – 639,99 $ (130 $ de rabais)

15t-dw200 – 549,99 $ (110 $ de rabais), 499,99 $ limité

Spectre x360 14t tactile – 1149,99 $ (150 $ de rabais), 1099,99 $ limité

Pavillon 15t – 679,99 $ (240 $ de rabais)

Spectre X360 13t AW200 tactile – 899,99 $ (150 $ de rabais), 849,99 $ limité

Spectre 15t-eb100 – 1199,99 $ (400 $ de rabais), 1149,99 $ limité

Envy x360 15t-ed000 touch – 799,99 $ (50 $ de rabais), 749,99 $ limité

Pavilion x360 14t-dw000 touch – 419,99 $ (160 $ ​​de rabais), 399,99 $ limité

17z-ca300 touch – 549,99 $ (150 $ de rabais), 509,99 $ limité

Pavillon 15-eh0097nr – 599,99 $ (200 $ de rabais)

Envy x360 15z-ee000 touch – 569,99 $ (130 $ de rabais), 549,99 $ limité

14z-dk100 – 299,99 $ (100 $ de rabais)

Omen 15-en0029nr – 1149,99 $ (150 $ de rabais)

Omen 15t-ek000 – 949,99 $ (150 $ de rabais), 899,99 $ limité

Omen 17t-cb100 – 899,99 $ (180 $ de rabais)

Pavilion Gaming Laptop 15t-dk100 – 599,99 $ (100 $ de rabais)

EliteBook 840 G7 – 660,40 $ (60% de réduction)

EliteBook 850 G7 – 748,40 $ (60% de réduction)

EliteBook x360 1030 G7 – 1558,68 $ (955 $ de rabais)

Libellule élite – 1485,38 $ (1075 $ de rabais)

EliteBook x360 1040 G7 – 1 559,16 $ (996 $ de rabais)

EliteBook 840 G6 – 803,70 $ (1875 $ de rabais)

EliteBook x360 830 G7 – 1271,85 $ (813 $ de rabais)

ZBook Fury 17 G7 – 1371 $ (914 $ de rabais)

ZBook Firefly 14 G7 – 1074,16 $ (777 $ de rabais)

ZBook Create G7 – 1 602 $ (2 403 $ de rabais)

ZBook Power G7 – 526,50 $ (1228 $ de rabais)

Meilleures économies HP Black Friday sur les Chromebooks

De toute évidence, il y a beaucoup moins d’ordinateurs portables basés sur Chrome OS qui devraient bénéficier de réductions de prix significatives vers la fin du mois chez HP car, eh bien, la société fabrique et vend beaucoup moins de modèles de ce type. Certaines réductions peuvent ne pas sembler particulièrement impressionnantes à première vue, mais elles sont déjà à un prix assez raisonnable, il n’y avait donc pas vraiment beaucoup de place pour les réductions rivales d’EliteBook ou de ZBook.

Chromebook x360 14c-ca0000 – 429,99 $ (200 $ de rabais)

Chromebook 11a nb0047nr – 179,99 $ (40 $ de rabais)

Chromebook 14 db0020nr – 199,99 $ (50 $ de rabais)

Chromebook x360 14c ca0065nr – 379,99 $ (170 $ de rabais)

Chromebook x360 14b CA0010nr – 299,99 $ (80 $ de rabais)

Chromebook x360 12 ca0010nr – 279,99 $ (80 $ de rabais)

Chromebook 14-db0030nr – 199,99 $ (50 $ de rabais)

Ventes HP Black Friday sur les ordinateurs de bureau

Que vous ayez moins de 400 USD à dépenser ou bien plus de 1000 USD, et que vous préfériez les ordinateurs de bureau traditionnels, les PC tout-en-un ou les mini-ordinateurs, HP vous soutient avec des réductions allant de 100 USD à plus de 1400 USD (!!! ) sur une sélection riche et éclectique de produits destinés à tous, des utilisateurs professionnels les plus exigeants aux joueurs inconditionnels et aux utilisateurs occasionnels aux budgets serrés: