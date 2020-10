Voici vos jeux Xbox gratuits avec Gold pour novembre 2020

in

Avant la sortie de la Xbox Series X de Microsoft, la société est de retour ce mois-ci pour offrir aux jeux avec un abonnement Xbox Live Gold (ou sous Game Pass Ultimate) une poignée de jeux gratuits qu’ils peuvent télécharger et profiter gratuitement.

Bien que les offres de Microsoft au cours des derniers mois aient été tout sauf excitantes, il est difficile de se plaindre des jeux gratuits. Surtout à une époque où de nombreuses personnes passent plus de temps à la maison et peuvent ne pas avoir autant de revenu disponible à cause du COVID-19.

Quoi qu’il en soit, examinons les jeux gratuits proposés en novembre 2020. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un abonnement actif pour continuer à profiter de ces jeux à l’avenir.

Jeux Xbox gratuits avec Gold pour octobre 2020

Ce mois-ci, comme d’habitude, quatre titres sont mis à la disposition des joueurs. Personnellement, le point culminant de ce mois est Aragami, un titre furtif amusant avec un style artistique unique. Vous pouvez voir tous les titres et leurs dates de disponibilité ci-dessous.

Alors, oui, voilà, les jeux Xbox gratuits avec Gold pour novembre 2020!

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous intéressé par l’un de ces titres? Vous prévoyez de les télécharger? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Attention, si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pourrions obtenir une petite part de la vente. C’est l’une des façons dont nous gardons les lumières allumées ici. Cliquez ici pour en savoir plus.

Partager : Tweet