Voici une maquette Rolls Royce Cullinan plus coûteuse qu’une Hyundai Creta

Rolls Royce a dévoilé un modèle réduit à l’échelle 1: 8 du SUV Cullinan. Voici une chance pour vous de l’avoir dans votre collection. Mais le prix!

Nous avons tous admiré le niveau de sophistication qu’offre une Rolls Royce. Que ce soit n’importe quelle voiture dans le monde, avoir un RR est une chose différente. Il montre votre style de vie opulent et vous offre également une expérience qui vaut chaque centime dépensé. C’est bien bien bien au-delà de notre budget, mais voici un petit modèle à l’échelle 1: 8 d’une Rolls Royce Cullinan que vous pouvez acheter.

Rolls Royce a dévoilé ce modèle réduit officiel, remplaçant son SUV de luxe. C’est un modèle purement personnalisé et fait main que vous devez commander spécialement. Les clients ont la possibilité de le personnaliser selon leur désir. Vous pouvez choisir parmi plus de 40 000 couleurs et 1 000 composants individuels.

Pour créer ce modèle à l’échelle, il faut plus de 450 heures, soit près de 19 jours. Ce processus est encore plus long que la fabrication d’une vraie voiture Rolls Royce. Le niveau de détail est au-delà de la perfection car toutes les choses qui viennent dans le Cullinan sont vues sur cette maquette. Même les intérieurs ont été détaillés pour correspondre à toutes les options que vous avez avec la vraie voiture.

Vous avez des plaques de seuil illuminées que vous pouvez voir en ouvrant la porte. Le coffre, les portes et le capot peuvent tous être ouverts. La couture des sièges et la couleur du rembourrage peuvent être décidées selon votre choix. Il y a aussi des finitions en bois à l’intérieur qui peuvent être choisies si vous le souhaitez ou non. Vous pouvez également repérer les petits badges RR à l’intérieur de la voiture.

Ce modèle réduit est peint à la main et tous ces raccords sont également faits à la main. Même les lumières sont fonctionnelles et la voiture peut être commandée à distance. Le coût d’acquisition de ce modèle à l’échelle méga luxueux est un énorme 13 Lakhs. C’est plus cher que les Hyundai Creta, Kia Seltos et beaucoup de voitures réelles!

Le Cullinan d’origine est vendu à plus de Rs 6,95 crores en Inde. Il obtient un moteur V12 de 6,75 litres qui produit 571 ch et 850 Nm de couple maximal. Le Cullinan est le SUV le plus cher et le plus luxueux que vous puissiez acheter au monde. Il se vante en fait de plus d’élégance que certaines voitures Rolls Royce.