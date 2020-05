Mahindra a présenté le BS6 Scorpio avec une variante remaniée et des options de groupe motopropulseur et maintenant, nous avons une liste détaillée des fonctionnalités par variante du SUV BS6.

Mahindra a lancé le BS6 Scorpio en Inde il y a un peu plus d’une semaine. Le prix de départ pour le BS6 Mahindra Scorpio est maintenant fixé à Rs 12,40 lakh et plafonne à Rs 16 lakh pour la version S11 haut de gamme, tous les prix hors showroom. Avec la mise à jour BS6, Mahindra a remanié la gamme de variantes du Scorpio et il y a également plusieurs changements sur le plan mécanique, y compris cette interruption des options du groupe motopropulseur et de la transmission intégrale. Ici, nous avons une liste détaillée des fonctionnalités du BS6 Mahindra Scorpio.

Voici une liste détaillée des caractéristiques des variantes du BS6 Mahindra Scorpio.

La précédente variante 4WD S11 haut de gamme a été complètement abandonnée avec la variante S3 de base. Plus tôt, il est venu avec deux options de moteur dont le moteur diesel de 2,5 litres pour la variante S3 a été abandonné. Maintenant, BS6 Mahindra Scorpio est livré avec un seul moteur turbo diesel à quatre cylindres de 2,2 litres, qui produit 140 ch et 320 Nm de couple de pointe. Une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses est de série. Le moteur de 2,2 litres a également été proposé dans une version plus basse avec 120 ch, mais cette option a également été abandonnée.

Mahindra est avare avec le Scorpio de génération actuelle car il y a une toute nouvelle génération de Scorpio qui sortira l’année prochaine. Le nouveau Scorpio verra des améliorations significatives par rapport au modèle de génération actuelle et éventuellement, la réintroduction du système AWD. Les moteurs devraient également être plus puissants sur le Scorpion nouvelle génération et il y aura également beaucoup plus de technologie à l’intérieur. En fait, le Scorpion n’a vu sa mise à jour BS6 que parce que Mahindra ne voulait pas laisser de vide dans cet espace jusqu’à ce que la voiture de prochaine génération sorte.

Voici la liste des fonctionnalités par variantes du BS6 Scorpio telle qu’elle se présente après la mise à jour:

Mahindra Scorpio S5 [Rs 12.40 lakh]

Deux coussins gonflables avant

abdos

Colonne de direction repliable

Poutres latérales d’intrusion

Serrures de porte à détection de vitesse

Capteurs de stationnement arrière

Verrouillage centralisé

Direction à inclinaison réglable

Technologie micro-hybride

Jantes en acier de 17 pouces avec enjoliveurs

Inserts de calandre noirs

Pare-chocs et revêtement latéral couleur carrosserie

Tapisserie d’ameublement de tissu

Configurations des sièges: 7 places avec une dernière rangée tournée vers le côté et 9 places avec une dernière rangée tournée vers le côté

Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)

Prises de courant dans les première et deuxième rangées

Mahindra Scorpio S7 [Rs 14.21 lakh]

Verrouillage centralisé à distance

Lampes à mare

Alarme antivol

Lave-glace, essuie-glace et désembueur arrière

Projecteurs projecteurs

Lampes frontales à suivre

ORVM et poignées de porte couleur carrosserie

Inserts de calandre argentés

Plaque de protection en argent

Porte-skis

Aileron arrière

Réglage électrique pour les rétroviseurs extérieurs

Évents AC au fini chromé

Système audio 2 DIN avec CD, USB et entrée AUX

Assistant vocal (pour les informations embarquées)

Tweeters et conférenciers

Siège conducteur réglable en hauteur

Accoudoir central avant

Configurations des sièges: 7 places avec dernière rangée face à la route, 8 places avec dernière rangée face à la route

Mahindra Scorpio S9 [Rs 14.84 lakh]

Appel d’urgence

Feux de brouillard avant

Technologie de phare à courbure statique

Clignotants intégrés dans les ORVM

Régulateur de vitesse

Commande au volant

Contrôle climatique entièrement automatique

Fenêtre du conducteur anti-pincement et à pression unique

Système d’infodivertissement à écran tactile de 7,0 pouces avec Bluetooth, USB et AUX

Informations du conducteur sur l’écran d’infodivertissement (économie moyenne de carburant, distance à vide, etc.)

Contrôle du volume en fonction de la vitesse

Indicateur de changement de vitesse

Mahindra Scorpio S11 [Rs 16.00 lakh]

Caméra de stationnement arrière avec lignes de guidage dynamiques

Jantes en alliage de 17 pouces

Inserts de calandre chromés

Système de surveillance de la pression des pneus

Phares et essuie-glaces automatiques

Navigation GPS en 10 langues

Revêtement en similicuir sur la direction et le levier de vitesses

Configurations des sièges: 7 places avec dernière rangée face à la route, 8 places avec dernière rangée face à la route et 7 places avec sièges capitaine

Le BS6 Mahindra Scorpio n’a actuellement aucun concurrent direct sur le marché indien. Le Tata Safari était un concurrent du Scorpio mais il a été abandonné à l’époque BS6. Les variantes de base du Tata Harrier peuvent cependant être considérées comme un rival, mais il s’agit d’un VUS cinq places. Il n’y a actuellement aucun VUS sept places dans cette gamme de prix.