Voici une excellente idée de cadeau de vacances pour les amis et la famille qui achètent un téléphone de la série 5G iPhone 12

Oui, magasiner pour vos amis et les membres de votre famille pourrait être un peu difficile cette année à cause de la pandémie de COVID-19. Mais Apple vous aurait peut-être rendu une grande faveur en n’incluant pas de brique de chargement dans la boîte avec les achats du Ligne iPhone 12 5G. Certains croient que l’excuse d’Apple est de le faire pour l’environnement, car de nombreux chargeurs collectent la poussière dans les tiroirs des bureaux des gens. D’autres cependant, voient cela comme une saisie d’argent par Apple, le géant de la technologie cherchant à générer des ventes de briques de charge officielles fabriquées par Apple.

Si vous connaissez un ami ou un membre de votre famille qui a acheté un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro, ou qui prévoit d’acheter un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max, nous avons une idée qui fera d’une pierre deux coups. Le RAVPower RP-PC144 est un chargeur mural MFi, ce qui signifie qu’il est certifié pour l’iPhone et d’autres iDevices Apple. Vous n’aurez pas à vous soucier d’endommager ou de tuer votre Apple iPhone lors de l’utilisation de ce chargeur qui fonctionnera sur les appareils iPhone 12 et iPhone 11. Cet accessoire utilise les spécifications Power Delivery (PD) qui permettent une charge rapide à l’aide des ports USB.

Le RP-PC144 chargera votre téléphone de la série iPhone 12 à 20W, permettant ainsi à l’appareil de passer de 0% à 50% en 30 minutes. Alors qu’Apple demande 19 $ pour son chargeur 20W qui fonctionne avec la ligne iPhone 12, la brique RAVPower comprend deux ports pour une charge simultanée à 20W via le port USB-C et via le port USB-A 10W. Et de plus, si vous avez besoin d’un nouveau câble USB-C vers Lightning, Apple facture 19 $ supplémentaires pour un câble de 3,3 pieds. Le RP-PC144 est livré avec un câble USB-C vers éclairage bien construit de 3 pieds qui est inclus dans la boîte gratuitement avec le chargeur. Donc, au lieu de payer 38 $ pour l’adaptateur secteur Apple avec un port et un câble Type-C vers Lightning, vous pouvez payer 25,99 $ à RAVPower pour la brique à deux ports et un câble de type C vers Lightning très robuste qui ressemble en fait à un million de dollars (c’est un peu exagéré).

Le chargeur RP-PC144 fonctionne avec un certain nombre d'appareils populaires

Le fabricant dit que ce chargeur a une vitesse de charge plus rapide (8,2 V / 3,1 A) que votre chargeur USB C typique (9 V / 1,63 A), et est un chargeur rapide parfait pour le Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 10, Galaxy S20 et les lignes Galaxy S10. Il est également compatible avec la gamme iPhone 11, les modèles iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max, l’iPad Pro (2020) et la Nintendo Switch. Si vous connaissez quelqu’un qui joue à Animal Crossing toute la journée, le RP-PC144 pourrait être le cadeau de vacances idéal pour lui ou elle. Et la brique est protégée contre les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits. À 1,93 x 1,93 x 1,18 pouces, le chargeur est portable et comprend des broches pliables. Il est également disponible dans votre couleur préférée et la couleur préférée de vos amis et membres de votre famille tant que cette couleur est noire!

Comme nous l’avons dit, le RP-PC144 est un excellent cadeau de vacances pour vos amis ou les membres de votre famille. Mais nous serions négligents si nous ne précisions pas que cela ferait également un excellent cadeau pour vous-même. Et vous savez à quel point cet accessoire serait bien reçu. Bien sûr, le paquet cadeau ultime comprendrait l’adaptateur secteur avec un combiné iPhone 12, un Galaxy Note 20 ou un commutateur. Mais nous restons au beau milieu d’une pandémie mondiale après tout.

Enfin, si vous souhaitez envoyer un message à Apple montrant à quel point vous êtes contrarié d’avoir laissé tomber le chargeur et les EarPods de la boîte de l’iPhone cette année, dépenser 38 $ pour acheter le chargeur et le câble d’Apple n’est pas le moyen de le faire. Au lieu de cela, économiser 32% en achetant le chargeur RAVPower vous fera économiser de l’argent et fera savoir à Apple que vous n’êtes pas satisfait de sa décision de cesser de donner des accessoires pour l’iPhone.