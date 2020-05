Voici une Chevrolet Beat convertie en véhicule électrique

Ce type a converti son ancienne Chevrolet Beat Diesel en un véhicule entièrement électrique et l’utilise maintenant comme conducteur quotidien. Découvrez comment!

Envie de posséder une voiture électrique mais trouvée trop chère? Voici un ingénieur qui en a obtenu un en seulement Rs 4 Lakhs. En fait, il a converti sa vieille voiture diesel en véhicule électrique dans ce budget. Voici la vidéo où il a expliqué le processus complet et vous pouvez également le voir conduire son EV converti.

L’ingénieur a un vieux diesel Chevrolet Beat qu’il a converti en véhicule électrique. Il utilise un moteur de 15 kW qui offre un couple de pointe de 75 Nm. Une batterie de 15 kWh a été utilisée qui peut fournir une autonomie allant jusqu’à 110 km, sans courant alternatif et sans éclairage. Si vous utilisez ces éléments, vous obtiendrez une autonomie approximative de 95 km.

Le véhicule électrique Chevrolet Beat prend près de 7 heures pour être complètement chargé, mais avec un chargeur rapide. Le Beat diesel est venu avec une boîte de vitesses manuelle et le propriétaire l’a également conservée. Cependant, l’embrayage a été retiré et vous pouvez changer de vitesse lors de vos déplacements. Le MCU a été contrôlé de manière à ce que vous n’ayez pas besoin d’embrayage pour changer de vitesse.

La batterie n’est pas étanche et le propriétaire travaille à son développement. En outre, il bénéficie également d’un freinage régénératif, tout comme les autres véhicules électriques que nous avons. Ce processus n’est pas du tout facile mais semble être très efficace et facile sur la poche. Comme si vous avez une vieille voiture, au lieu de la vendre, il suffit de la convertir et vous avez un runabout urbain à bas prix.

Parallèlement, le propriétaire travaille également à la conversion de son Maruti 800 en véhicule électrique. Un autre fait intéressant est que ses deux voitures reçoivent des composants nouvellement conçus et pas seulement un kit de conversion. Le 800 sera plus avancé, avec une meilleure autonomie et une batterie classée IP67.

Le propriétaire dit qu’il peut construire n’importe quel véhicule électrique à partir de Rs 4 Lakhs à un 600 BHP EV qui coûtera environ Rs 20 Lakhs. Le gouvernement devrait encourager ces artistes qui peuvent rendre les véhicules électriques abordables et porteront également l’initiative «Make In India». À l’heure actuelle, quatre véhicules électriques sont vendus en Inde, dont Tata Nexon, Tigor, MG ZS et Hyundai Kona.

