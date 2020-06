Voici une autre photo d’Avatar 2, comme un régal – / Film

Ne jamais douter James Cameron. C’est une leçon que Hollywood a dû apprendre à maintes reprises, et même si je suis légitimement fasciné de voir combien de personnes se soucieront encore de la Avatar L’univers plus d’une décennie après que le film original est devenu le film le plus rentable de tous les temps, l’histoire a prouvé que Cameron sait mieux faire taire les ennemis que n’importe quel autre écrivain / réalisateur de l’ère moderne.

Mais pour l’amour des Eywa, pouvons-nous devenir plus intéressants Avatar 2 mettre des photos, s’il vous plaît? Producteur Jon Landau a partagé une autre photo en coulisses, et au moins nous avons une meilleure idée du moment où celle-ci a été prise.



Avatar 2 Set Photo

Si vous zoomez, vous pouvez voir que certains membres d’équipage portent des masques, d’autres portent des écrans faciaux et plusieurs observent une distanciation sociale, se conformant aux nouveaux protocoles de production sur le plateau néo-zélandais.

Mais quant à ce que nous pouvons éventuellement glaner sur l’intrigue ou les personnages du film, votre supposition est aussi bonne que la mienne. Il semble y avoir un Na’vi debout sur une surface concave incurvée, et est-ce une sorte d’homme de la jungle à côté? Est-ce l’un des enfants acteurs qui jouent les enfants de Jake et Neytiri? C’est pratiquement impossible à dire, et le fait qu’il y ait tellement d’écrans bleus et d’écrans verts partout garantissent que ces photos ne donneront jamais rien de significatif. Landau a réussi sa mission de faire connaître aux Avatar les films tournent à nouveau, mais en ce qui concerne le partage de photos de tournage vraiment intéressantes? Il a encore du travail à faire sur ce front.

