Voici un film de voiture incroyable pour les amateurs de course à regarder dans Lockdown!

La quarantaine et le verrouillage sont difficiles pour tout le monde et nous comprenons que l’ennui et la frustration se manifestent après un certain temps. C’est particulièrement difficile pour nous, fanatiques de voitures et de motos, qui sommes toujours à la recherche des moindres occasions de prendre la route. Cependant, si vous voulez toujours profiter du plaisir de conduire, peut-être que vous serez assis à la maison et regarder des films sur la voiture.

«Endurance» est un documentaire sur le sort de l’équipe Porsche GT lors de deux des courses d’endurance les plus difficiles de la planète et est l’un des meilleurs films automobiles à regarder pendant ce verrouillage.

Et pour cela, nous avons ici un documentaire assez passionnant. « Endurance » est un documentaire qui vous fait découvrir le sort de l’équipe Porsche GT alors qu’elle affronte les deux épreuves d’endurance les plus difficiles de la course automobile – les 24h du Mans et les 24h du Nurburgring. Si vous vous ennuyez vraiment dans cette quarantaine, nous vous suggérons de passer votre temps à regarder ce documentaire passionnant car il est maintenant disponible sur Youtube.

D’une manière exceptionnelle, le documentaire Endurance présente ce que la course d’endurance implique réellement: la privation, le stress, l’émotion et le dévouement et la passion sans limite de tous les participants. Les principaux protagonistes ne sont pas seulement les véhicules – dans ce cas, la Porsche 911 RSR et la 911 GT3 R, tous deux basés sur le véhicule de production haute performance 911 GT3 RS – mais aussi les personnes.

Faire face à des situations tendues et des revers sur la piste de course sont aussi non filtrés et réalistes que les commentaires de la famille d’un jeune pilote de course sur les dangers et la vie à la limite. Avec des images spectaculaires, le nouveau documentaire Porsche Endurance décrit le contexte, les défis et les efforts inlassables du pilote de course et des équipes dans ce domaine.

De plus, si des documentaires et non à votre goût ou si vous voulez regarder plus de films liés à la voiture, nous avions compilé une liste de films à regarder par les amateurs de voitures pendant cette période de verrouillage. Le lien pour le même a été fourni ci-dessus et nous vous suggérons de jeter un œil à cela également. Au fil du temps, des films et des documentaires incroyables ont été réalisés sur les voitures et les motos et nous font confiance, ils sont tout aussi passionnants que de prendre la route vous-même. Restez à la maison, restez en sécurité.