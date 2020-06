Voici un bel intercepteur Royal Enfield de la série 1A restauré de 1968!

Voici un exemple magnifiquement restauré d’un intercepteur Royal Enfield de série 1A de 1968 qui a été restauré dans son ancienne gloire en 2017 et sera vendu aux enchères en juillet.

Royal Enfield a connu un succès fulgurant avec l’Interceptor 650 et la Continental GT 650 après son lancement en 2019 non seulement en Inde, mais également sur plusieurs marchés à l’étranger. Mais ce qui est devenu un nom si recherché trouve ses racines dans les années 1960. Beaucoup d’entre vous ne le savent peut-être pas, mais Royal Enfield avait lancé l’Interceptor pour la première fois en 1960, alors qu’il était encore un fabricant de motos britannique. L’Interceptor a continué d’évoluer tout au long des années 60 jusqu’à la fin de sa production en 1970.

Il s’agit d’un intercepteur Royal Enfield série 1A de 1968.

Cette fois, nous ne vous avons pas apporté un autre 650 Twin modifié avec goût des temps modernes, mais ce qui est un intercepteur original de la série 1A de 1968. Il s’agit d’un exemple magnifiquement restauré qui a retrouvé sa splendeur d’antan en 2017. t a toujours été une moto populaire comme elle l’est aujourd’hui. Il est donc assez rare de croiser même un Interceptor original des années 1960, encore moins un bien entretenu.

Il a été restauré dans son ancienne gloire en 2017.

L’exemple restauré de l’intercepteur de la série 1A semble cependant être dans un état impeccable. La moto a subi une certaine restauration esthétique et certaines pièces mécaniques comme l’embrayage, les câbles, les freins et les pneus sont neuves. Cependant, il conserve toujours son charme d’antan et semble toujours complètement en stock. L’Interceptor était la moto Royal Enfield la plus puissante et la plus rapide disponible à l’époque et elle était souvent opposée aux motos Triumph, BSA et Norton dans le désert et les courses hors route en Amérique du Nord.

Les similitudes de conception sont étonnamment similaires à celles de l’intercepteur RE moderne.

En regardant cet Interceptor des années 1960, nous ne pouvons pas nous empêcher de le comparer à sa version moderne. Le design est toujours presque identique. Regardez le réservoir de carburant, les phares, les tuyaux d’échappement doubles, la conception du moteur, le combiné d’instruments à deux pods, ils ressemblent tous de manière frappante à l’Interceptor 650 moderne. L’inspiration pour la conception de l’Interceptor moderne est évidente ici et aucune autre moto sur le marché indien n’est plus rétro que cela.

C’est à nouveau en 2018 que Royal Enfield a ramené ce nom emblématique et nous savons tous à quel point la moto est redevenue emblématique pour Royal Enfield. Outre sa conception intemporelle, le nouveau RE Interceptor est également une machine extrêmement performante, qui vous fait sourire à chaque fois. Cet intercepteur de la série 1A sera mis aux enchères aux enchères Mecum en juillet. Celui qui finira par posséder cette moto devra un morceau classique de l’histoire de la moto britannique.