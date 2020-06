Voici un autre regard neuf sur la nouvelle génération de Mahindra Scorpio!

Le Mahindra Scorpio de nouvelle génération sera lancé en 2021, mais avant cela, il y a de nouvelles photos d’espionnage du nouveau SUV en train de faire des rondes sur Internet et voici votre regard sur eux.

Mahindra a récemment lancé la version à plainte BS6 du Scorpion, mais il est de notoriété publique que la société travaille sur une nouvelle génération de ce SUV très populaire. Le Mahindra Scorpio de nouvelle génération a de nouveau été testé et il y a de nouvelles photos d’espionnage des mêmes tournées sur Internet. Le Scorpio de nouvelle génération est cependant encore loin et ne fera son entrée sur le marché qu’en 2021. Mais d’ici là, voici tout ce que nous savons sur le nouveau Scorpio et tout ce que vous pouvez en attendre.

Ce sont de nouvelles images d’espionnage du Mahindra Scorpio de nouvelle génération.

Le nouveau Mahindra Scorpio s’appuiera pour la première fois sur un châssis à échelle nouvellement mis à jour. Ce châssis sera également à la base de la prochaine génération de Mahindra Thar. Comme le montrent déjà les photos d’espionnage, le Scorpio de nouvelle génération est nettement plus grand que le modèle qu’il remplacera. Il obtiendra tous les nouveaux panneaux de carrosserie mais le design arborera toujours la silhouette droite qui a défini le SUV depuis son lancement en 2002. Il y a également un pli prononcé sur la porte arrière poussant vers le haut avec la ligne de fenêtre.

Le Scorpion de nouvelle génération fera ses débuts en 2021.

Bien que cette mule d’essai portait des unités halogènes temporaires, nous nous attendons à voir des DRL LED placés verticalement sur la face du SUV comme le XUV300. À l’arrière, le SUV devrait continuer avec des portes à charnières latérales et des feux arrière placés verticalement. Le renflement sur le capot sous le camouflage suggère que le SUV obtiendra un scoop de capot et les entrées d’air semblent maintenant plus larges sur un pare-chocs plus grand. Il obtient également une porte arrière plus grande avec une hauteur de chargement plus courte pour une entrée et une sortie plus faciles.

Le nouveau SUV sera beaucoup plus premium assis sur un châssis à échelle mis à jour.

À l’intérieur, le Scorpio de nouvelle génération aura un nouveau design de tableau de bord qui sera dominé par un grand système d’infodivertissement à écran tactile. En fait, le nouveau Scorpio devrait partager une grande partie de son appareillage avec le Marazzo, comme le volant, le pommeau de vitesse, les tiges de commande et même le combiné d’instruments pour contrôler les coûts. Comme le XUV300, le modèle de nouvelle génération du Scorpio pourrait offrir des éléments comme la climatisation à deux zones et un toit ouvrant électrique. De plus, contrairement à la version actuelle, qui obtient la troisième rangée de sièges orientée vers le côté, le modèle de nouvelle génération aura des sièges orientés vers l’avant qui aideront le SUV à se faire passer pour un modèle plus premium.

Sous le capot, le nouveau Scorpio devrait continuer avec son moteur diesel BS6 2.2L mHawk actuel. Les sorties de puissance et de couple du moteur devraient également rester identiques. La plus grande nouvelle pour le Scorpio de nouvelle génération est qu’il recevra un tout nouveau moteur turbo-essence de 2,0 litres. C’est la première fois que le Scorpio sera propulsé par un moteur à essence de son vivant et il sera beaucoup plus puissant qu’il ne l’a jamais été. Ce nouveau moteur à essence G20 appartient à la famille de moteurs mStallion de Mahindra que la société a présenté à l’Expo Auto 2020. Les deux moteurs seront accouplés à une boîte manuelle à 6 vitesses. Mahindra n’offre pas de boîte de vitesses automatique avec le Scorpio. Il reste à voir si la nouvelle voiture l’obtient ou non.