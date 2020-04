Voici un Apache RTR 160 TVS modifié dans un brouilleur moderne

Il s’agit d’un brouilleur néo-moderne qui est en réalité un TVS Apache RTR 160 modifié. Voici tous les détails que vous devez savoir à ce sujet.

Les scramblers sont des motos qui poursuivent leur conception à l’ancienne avec une technologie moderne et la possibilité de faire du tout-terrain. En Inde, nous avons quelques brouilleurs, mais tous sont coûteux. Il y a Ducati Scrambler, Triumph Street Scrambler et Benelli Leoncino 500.

Cependant, toutes ces motos sont coûteuses avec des vélos Ducati et Triumph coûtant plus de 6 Lakhs. Benelli est le moins cher des trois, mais toujours un peu moins de Rs 5 Lakhs. Voici une option à laquelle vous pouvez penser car elle vous coûtera juste autour d’un Lakh.

Brilliant Custom Motorcycle, d’Indonésie, a construit cette moto Scrambler à bas prix. Ce qui est génial, c’est qu’il est construit sur un 2008 TVS Apache RTR 160. Le coût total de cette modification est ressorti à 3 millions de roupies indonésiennes ou 15 000 INR.

Par hasard, cela ne ressemble pas à un Apache TVS. Le style a été complètement révisé et BCM n’a laissé aucune pierre non retournée. Au départ, il obtient un bras oscillant personnalisé BCM et des composants spéciaux en forme de U pour le look Scrambler.

De plus, il obtient un guidon surélevé, un nouveau design de phare, un nouveau style de réservoir de carburant, des fourches USD premium, une meilleure configuration de freinage, des poignées de rechange et un silencieux d’échappement performant. Il obtient un siège plus petit que l’on voit généralement sur les motos de tourisme.

Ensuite, il y a les pneus à double sport Shinko Trail Master-E avec des roues à rayons métalliques. Ces pneus sont assez gros pour s’additionner au poids de la moto. Cet Apache Scrambler modifié obtient tous les décapages pour un look parfait. À l’avant et à l’arrière, vous avez de très petites ailes.

Toutes ces modifications juste pour Rs 15,000 sonnent comme une affaire très abordable. Le moteur a été conservé en stock, c’est-à-dire une unité refroidie par air de 159,7 cm3. Le moteur produit 14,6 BHP et est accouplé à un MT à 5 vitesses en standard.