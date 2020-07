Voici toutes les informations récentes sur Borderlands 3

– – – Borderlands 3 vient de présenter sa feuille de route pour le reste de l’été, qui comprend six semaines de mini-événements. Et si le calendrier se tient, nous devons probablement pour la finale et le quatrième DLC annoncé mettra en vedette Krieg à la fin du mois de septembre. De plus, nous avons des arbres de compétences à venir, peut-être pour ce DLC, ou peut-être plus tôt. Mais maintenant, nous avons notre première affirmation que Borderlands 3 va continuer à générer au-delà de ce qu’il est déjà annoncé en utilisant son abonnement de saison 1. En bref, l’année 2 est à venir. Cela a été confirmé par Randy Pitchford lui-même lors de la discussion sur le flux de K1llerSix (environ 4:20 po): Randy parle de «grands projets» après la passe de saison, et ils commenceront à partager des informations à ce sujet sous peu. Il ne devrait pas être une énorme surprise que Borderlands 3 continuera à créer du nouveau contenu au-delà de cette première année, bien que la forme reste incertaine. Borderlands 2 a terminé ses offres DLC «principales». C’est la toute première année, puis introduit des packs DLC plus petits « Headhunter », avec cinq au total au printemps 2014, environ 2,5 ans après la sortie du jeu. Celles-ci étaient petites, seulement 3 $ à acheter, et fonctionnaient comme des articles supplémentaires qui permettaient aux gens de jouer, mais étaient moins que les DLC tentaculaires que nous avions avant cela. Sera-ce exactement ce que fait Gearbox? Peut-être, étant donné la façon dont ils n’ont pas changé leur modèle de contenu entre BL2 et maintenant. Les exceptions à cela pourraient être des événements charnus comme Revenge of Takedowns et les cartels, et je serais surpris si nous ne voyions pas les choses. Nous sommes peut-être hors de la partie «énorme DLC» de ce jeu après les débuts de Krieg cet automne. Il semble peu probable que Borderlands se transforme en Destiny 2 et passe avec des extensions d’automne géantes à un futur modèle. Même si Borderlands est beaucoup plus de jeux en tant que service qu’il ne le laisse supposer, je ne peux pas les voir descendre entièrement dans cette rue, alors j’anticipe personnellement le retour des packs Headhunter. J’espère toujours qu’ils feront un nouveau Vault Hunter même s’ils ont catégoriquement dit qu’ils ne le feraient pas. Que fait Gearbox ensuite? Eh bien, ils publient Godfall, bien qu’ils ne soient pas les programmeurs de ce jeu. La dernière fois qu’ils ont travaillé après Borderlands 2 et cela n’a pas exactement fonctionné. Je me demande s’ils vont entrer en croissance pour Borderlands 4 aujourd’hui, en voyant à quel point la série est toujours visiblement attrayante en 2020, ou s’ils vont travailler sur autre chose. Nous pourrions avoir une autre longue, longue attente pour une autre suite officielle. Cependant, pour le moment, je suppose que nous nous concentrons sur la deuxième année et le DLC final, et nous prenons un peu d’avance sur nous-mêmes. – – –

