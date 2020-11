Voici tout ce qui est nouveau dans Samsung One UI 3.0 (mise à jour: date de sortie!)

Mise à jour: 2 novembre 2020 (2 h 10 HE): Samsung a maintenant confirmé la date de sortie de One UI 3.0, ainsi que quelques détails supplémentaires sur la peau. Nous avons mis à jour l’article original ci-dessous avec les dernières informations.

Article original: 15 septembre 2020 (3 h 15 HE): Samsung a annoncé le mois dernier une version bêta du développeur One UI 3.0 basée sur Android 11, disponible sur la série Galaxy S20. Nous n’avons entendu parler d’aucune fonctionnalité ou journal des modifications en particulier à l’époque, mais nous avons enfin une liste complète d’ajouts et de modifications.

Fonctionnalités One UI 3.0

Utilisateur Twitter Samsung Rydah (h / t: Développeurs XDA) a publié un journal des modifications One UI 3.0 plus tôt dans la journée, et c’est une liste extrêmement complète. Consultez la liste ci-dessous.

Écran d’accueil

Appuyez de manière prolongée sur une application pour ajouter un widget associé.

Éteignez l’écran en appuyant deux fois sur une zone vide de l’écran d’accueil (paramètres> fonctionnalités avancées> mouvements et gestes)

Écran verrouillé

L’écran de verrouillage dynamique comporte désormais plus de catégories et vous pouvez en sélectionner plusieurs.

Les widgets de l’écran de verrouillage sont améliorés.

Panneau rapide

Affichez vos conversations et vos médias plus facilement dans leurs propres sections lorsque vous faites glisser votre doigt du haut de l’écran vers le bas.

AOD

Les widgets Always On Display sont améliorés.

Accessibilité

Accédez rapidement aux paramètres d’accessibilité les plus importants lors de la configuration de l’appareil.

Obtenez les fonctionnalités d’accessibilité recommandées en fonction de ce que vous utilisez.

Définissez le raccourci d’accessibilité plus facilement dans les paramètres.

Les détecteurs de son fonctionnent désormais avec vos appareils SmartThings tels que les téléviseurs et les lumières pour vous donner des alertes plus visibles lorsque la sonnette sonne ou que le bébé pleure.

Clavier Samsung

Vous pouvez trouver les paramètres du clavier plus facilement sous Gestion générale dans les paramètres, et les paramètres ont été réorganisés pour mettre les plus importants en premier.

Samsung Dex

Vous pouvez désormais vous connecter sans fil aux téléviseurs pris en charge.

Le nouveau pavé tactile multi-gestes vous permet de modifier plus facilement le zoom de l’écran et la taille de la police.

l’Internet

Ajout de la possibilité d’empêcher les sites Web de vous rediriger lorsque vous appuyez sur le bouton de retour.

Ajout d’avertissements et d’options de blocage pour les sites Web qui affichent trop de pop-ups ou de notifications.

Menus réorganisés pour faciliter la recherche.

Ajout de plusieurs nouveaux modules complémentaires, dont un qui traduit des sites Web.

Ajout d’une option pour masquer la barre d’état pour une expérience de navigation plus immersive.

Augmentation du nombre maximum d’onglets ouverts à 99.

Ajout de la possibilité de verrouiller et de réorganiser les onglets.

Conception améliorée de la barre d’onglets qui est désormais prise en charge sur tous les appareils.

Fin de la prise en charge du panneau de bord Samsung Internet.

Contacts et téléphone

Ajout de la possibilité de modifier plusieurs contacts liés à la fois.

Ajout d’une option pour vous aider à supprimer rapidement les contacts en double.

Amélioration de l’expérience de recherche.

Extension de la période de stockage de la poubelle de 15 à 30 jours.

Téléphone / fond d’appel

Ajout de la possibilité de personnaliser l’écran d’appel avec vos propres photos et vidéos.

messages

Création d’une corbeille pour stocker les messages récemment supprimés.

Appeler et envoyer des SMS sur d’autres appareils

Ajout de la possibilité d’activer ou de désactiver l’appel et le texte sur d’autres appareils avec les routines Bixby.

Calendrier

Les événements avec la même heure de début sont désormais affichés ensemble dans la vue mois et agenda.

Options réorganisées pour ajouter et modifier des événements.

Mise en page améliorée pour les alertes en plein écran.

Rappel

Mise en page améliorée pour les alertes en plein écran.

Bien-être numérique et contrôle parental

Ajout de tendances à votre rapport hebdomadaire. Vous pouvez voir comment votre utilisation a changé depuis la semaine précédente et vérifier votre temps d’utilisation pour chaque fonctionnalité.

Ajout du temps d’utilisation du téléphone en conduisant à votre rapport hebdomadaire.

Ajout d’un widget d’écran de verrouillage afin que vous puissiez vérifier l’heure de votre écran sans déverrouiller votre téléphone.

Ajout de profils séparés pour les modes personnel et de travail afin que vous puissiez suivre votre temps d’écran séparément.

Caméra

Amélioration de la mise au point automatique et de la fonctionnalité d’exposition automatique et de la convivialité.

Amélioration de la stabilisation lors de la prise de vue de la lune à des niveaux de zoom élevés.

Éditeur de photos

Ajout de la possibilité de rétablir les images modifiées à leurs versions d’origine.

Routines Bixby

Les routines préréglées groupées vous aident à démarrer rapidement et à apprendre à créer rapidement vos propres routines.

Vous pouvez maintenant voir quelles actions sont inversées lorsqu’une routine se termine.

De nouvelles conditions ont été ajoutées, comme une heure de début spécifique, la déconnexion d’un appareil Bluetooth ou d’un réseau Wi-Fi, un appel depuis un numéro spécifique, etc.

De nouvelles actions ont été ajoutées, notamment la conversation avec Bixby et les actions d’accessibilité.

Vous pouvez ajouter une icône personnalisée pour chaque routine et ajouter des routines à l’écran de verrouillage pour un accès rapide.

Samsung a également apporté des améliorations détaillées au Galaxy Fold original avec One UI 3.0. Cela inclut un mode Flex raffiné et une fenêtre multi-active pour un meilleur multitâche, ainsi que l’ajout de la double prévisualisation et de la caméra réelle Selfie pour une prise de vue plus flexible.

Good Lock on One UI 3.0 de Samsung reçoit également un certain nombre de nouveaux modules, notamment Pentastic pour la série Galaxy Note et Wonderland pour les tweakers de fond d’écran.

Pour les amateurs de RA, les appels vidéo en plein écran avec des masques d’emoji AR seront bientôt également pris en charge.

Développeurs XDA a également découvert quelques détails supplémentaires sur One UI 3.0 via la version bêta du développeur, à savoir que le skin Android abandonne deux fonctionnalités Android 11. One UI 3.0 ne dispose pas de la fonction de contrôle des appareils, qui transforme votre menu d’alimentation en un centre de maison intelligente. Au lieu de cela, le skin a son propre raccourci maison intelligente accessible via le menu des paramètres rapides (bien que pour l’application SmartThings uniquement).

La deuxième fonctionnalité majeure d’Android 11 manquante dans Samsung One UI 3.0 est l’option Portefeuille à accès rapide. Cela vous a permis d’accéder rapidement à vos cartes enregistrées dans Google Pay. Mais XDA note que Samsung a sa propre solution, vous permettant d’accéder rapidement aux cartes enregistrées dans Samsung Pay.

La mise à jour bêta du développeur One UI 3.0 pèse 2,5 Go selon la capture d’écran de l’utilisateur Twitter, vous voudrez peut-être vous connecter au Wi-Fi si vous utilisez un plan de données mobiles limité. La mise à jour fournit également le correctif de sécurité de septembre 2020.

Date de sortie One UI 3.0

Samsung a confirmé sur son site Web (en petits caractères) que la version stable de One UI 3.0 sera disponible à partir de novembre 2020. Mais tous les appareils, pays ou opérateurs ne recevront pas la mise à jour en même temps.

Certains utilisateurs américains du Galaxy S20 ont maintenant signalé avoir vu la mise à jour bêta publique One UI 3.0 sur leurs appareils via les applications Samsung Pay et Samsung Members. Cela suggère qu’un déploiement plus large peut être juste autour du coin. Dans cet esprit, vous pouvez vous attendre à mettre la main sur One UI 3.0 d’ici décembre.

La mise à jour devrait d’abord être déployée sur les produits phares du Galaxy S20 et du Note 20. La mise à jour devrait également toucher le Galaxy Fold, la série Galaxy Tab S7 et le Galaxy Z Fold 2. Une variété d’appareils Samsung sont désormais éligibles pour trois ans de mises à jour de la version Android, allant des produits phares 2019 et supérieurs à plusieurs téléphones de la série Galaxy A. Vous pouvez donc parier que ces appareils seront également sur la liste.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez voir de One UI 3.0? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

