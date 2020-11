Voici tout ce qui arrivera sur Game Pass PC en novembre

Une nouvelle console Xbox sortira peut-être cette semaine, mais la grande innovation de nouvelle génération de Microsoft existe depuis longtemps et est disponible sur PC en plus de votre salon. Encore plus de jeux Game Pass arriveront sur PC en novembre, y compris l’un des plus grands classiques du monde des jeux RPG, une version améliorée de GOTY 2018, Halo et bien plus encore.

Le 10 novembre, Game Pass PC recevra Tetris Effect: Connected, une version améliorée du meilleur jeu de 2018. (Écoutez, ce n’est pas parce que ce sont des nouvelles que je ne peux pas vous dire à quel point Tetris Effect est bon.) La nouvelle version de cette magnifique réinvention de Tetris ajoute de nouveaux modes multijoueurs en ligne coopératifs et compétitifs.

Le 12 novembre, Final Fantasy VIII Remastered. Ne soyez pas confus – FF8 n’a pas encore reçu le traitement de remake complet. Au lieu de cela, il s’agit d’une version légèrement mise à jour de l’original PlayStation, conçue pour fonctionner à des résolutions plus élevées. Il comprend également une multitude d’améliorations de la qualité de vie, notamment des augmentations de vitesse de jeu, des basculements de rencontre aléatoire et des aides au combat.

Le 12 novembre également, nous aurons Streets of Rogue, un roguelite qui allie l’action rapide de quelque chose comme Nuclear Throne avec les options plus ouvertes de quelque chose comme Deus Ex.

Le 17 novembre, nous aurons Halo 4 dans le cadre de la Master Chief Collection. La date de sortie de Halo 4 PC mettra fin à la version PC du MCC et nous apporte un matchmaking basé sur les entrées pour aider à animer les offres multijoueurs du jeu.

Le 17 novembre également, la version Game Pass d’Ark: Survival Evolved sera mise à niveau vers l’édition Explorer, ce qui signifie beaucoup plus de DLC à jouer. Vous aurez maintenant le jeu de base aux côtés de Scorched Earth, Aberration et Extinction dans le cadre de votre abonnement.

Enfin, River City Girls débarquera le 19 novembre. Il s’agit d’une version modernisée du classique River City Ransom de la NES, où les héros OG ont été kidnappés et c’est à leurs copines de monter un sauvetage. C’est mignon, charmant et, à tous égards, un solide bagarreur de la vieille école pour démarrer.

Une poignée de jeux sortent de la bibliothèque le 16 novembre: Darksiders III, Munchkin, The Talos Principle et Tracks: The Train Set Game – donc si vous les avez retenus, vous devrez y accéder .

Microsoft a également profité de l’annonce d’aujourd’hui pour confirmer qu’EA Play atteindra la version PC de Game Pass le 15 décembre. N’oubliez pas qu’il s’agit de la version de base d’EA Play, qui comprend une sélection des anciens titres de l’éditeur – alors ne vous attendez pas à Star Wars Squadrons, Madden 21 ou FIFA 21 là-dedans. Mais bon, c’est un moyen bon marché de jouer à Star Wars: Jedi – Fallen Order.

