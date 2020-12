Voici tout ce qui arrivera sur Game Pass PC en décembre

Doom Eternal arrive sur Xbox Game Pass pour PC dans quelques jours, mais ce n’est pas le seul jeu à venir ce mois-ci dans la version informatique domestique du service d’abonnement de Microsoft. Game Pass regorge d’excellentes offres en décembre, du premier jour du lancement de magnifiques titres indépendants aux ajouts massifs des principaux éditeurs.

Nous aurons un gros morceau de jeux le 3 décembre, y compris l’ajout tant attendu de Doom Eternal. Nous avons également Haven, une toute nouvelle version indépendante des JRPG. Le 3 décembre nous apporte également VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action et Yes, Your Grace pour compléter le tour du chapeau d’excellents jeux indépendants.

Si vous cherchez quelque chose d’énorme, le 4 décembre nous apportera Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, une version nouvelle et améliorée de l’un des meilleurs jeux RPG de mémoire récente. Ensuite, le 8 décembre, nous recevrons Call of the Sea – la mystérieuse aventure narrative dont vous vous souviendrez peut-être lors des débuts du gameplay de la Xbox Series X plus tôt cette année – le jour de son lancement, ainsi que Starbound de Chucklefish.

Le 9 décembre, nous aurons également la sortie du premier jour de Unto the End, que les développeurs décrivent comme un «jeu de plateforme cinématographique» – pensez Limbo, mais avec plus de combats à l’épée. Si vous n’êtes pas trop distrait par la date de sortie de Cyberpunk 2077, il y a également deux ajouts notables le 10 décembre: GreedFall et Yooka-Laylee and the Impossible Lair – ce dernier étant, incidemment, l’un des meilleurs jeux de plateforme 2D. de ce côté de Donkey Kong Country 2.

Ce sont les jeux autonomes, mais il y a un autre gros ajout à Game Pass ce mois-ci: EA Play. À partir du 15 décembre, vous aurez accès à une bibliothèque géante de titres EA dans le cadre de votre abonnement, y compris des jeux comme Star Wars Jedi: Fallen Order. Cet avantage n’inclut pas le niveau Pro d’EA Play, qui vous donne accès aux nouveaux jeux EA le jour de leur sortie – qui est toujours exclusif à Origin sur PC.

Bien sûr, Game Pass enlève autant qu’il donne. Le 15 décembre, nous perdrons l’accès à Age of Wonders: Planetfall, Infinifactory, Metro: Last Light Redux, MudRunner, Pathologic 2, The Turing Test et Ticket to Ride.