Voici tous les VUS à sept places lancés en Inde cette année!

Après une année pleine de VUS intermédiaires et sous-compacts, 2020 verra le lancement de très importants VUS sept places de grande taille et nous avons compilé ici une liste de tout ce qui sera lancé cette année.

L’année dernière, nous avons vu de nombreux nouveaux VUS intermédiaires et sous-compacts lancés sur notre marché. Dans le segment des SUV sous-compacts, le Mahindra XUV300 et le Hyundai Venue étaient de nouveaux venus. Pendant ce temps, le segment des SUV de taille moyenne a vu des goûts comme les Kia Seltos, les MG Hector et les Tata Harrier. Et maintenant, 2020 sera l’année des VUS pleine grandeur à sept places. Les Indiens ne semblent pas en avoir assez des VUS et il y en a pas mal à venir. Voici donc une liste de tous les VUS sept places lancés en Inde en 2020.

MG Hector Plus

La MG Hector Plus est une version six / sept places de la Hector que MG Motors a présentée à l’Expo Auto 2020. C’est un produit très important pour MG Motors en Inde et il sera disponible en configurations à six et sept places. Le Hector Plus se vante même de certains changements cosmétiques du Hector et il a l’air beaucoup plus élégant et sophistiqué que le SUV sur lequel il est basé. Le MG Hector Plus sera alimenté par le même moteur diesel de 2,0 L et le moteur à essence hybride doux de 1,5 L qui alimente le Hector standard. Les options de transmission comprendront une boîte manuelle à 6 vitesses et une boîte de vitesses DCT en option.

Tata Gravitas

Le Tata Gravitas est l’un des nouveaux VUS sept places les plus attendus à être lancés en Inde.

Tout comme le MG Hector Plus, le Tata Gravitas est un SUV à sept places basé sur le Tata Harrier. Le Tata Gravitas a également été présenté à l’Expo Auto 2020 et il sera présenté au nouveau SUV phare de Tata lors de son lancement sur le marché. Le visage du Gravitas ressemble en grande partie au Harrier, mais c’est l’arrière qui a été complètement repensé, la longueur du SUV étant également allongée. Sous le capot, la Gravitas sera propulsée par le même moteur diesel 2,0 L du Harrier et les options de transmission comprendront une boîte manuelle à 6 vitesses et une boîte automatique à 6 vitesses.

MG Gloster

Le Gloster sera le SUV phare de MG Motors à sept places lors de son lancement à l’approche de la saison des fêtes.

La MG Gloster a également fait ses débuts publics à l’Auto Expo de 2020 cette année et c’était l’un des nouveaux VUS les plus évoqués au salon de l’automobile. Le MG Gloster sera un SUV très haut de gamme qui sera positionné même au-dessus des Toyota Fortuner et Ford Endeavour. Il est également beaucoup plus grand que les deux et vient également beaucoup mieux nommé à l’intérieur que le Fortuner et Endeavour. En fait, certains le considèrent même comme une alternative beaucoup moins chère au Toyota Land Cruiser ridiculement cher. Le MG Gloster est une version rebadgée du Maxus D90 vendu à l’international.

VUS Jeep Compass 7 places

Ceci est un rendu du lifting du Jeep Compass, à quoi nous nous attendons à ce que le Grand Compass à sept places ressemble.

Jeep India a prévu quelques nouveaux produits pour le lancement dans le pays. Cependant, l’un des plus importants d’entre eux sera la nouvelle version à sept places du SUV Compass. Il s’appellera très probablement le Jeep Grand Compass et sera basé sur la même plate-forme que le Compass standard. Nous ne sommes pas sûrs des options de groupe motopropulseur qui seraient proposées, mais Jeep dit que ce sera un véritable SUV Jeep avec une capacité tout-terrain vraiment capable. Le Jeep Compass devrait également faire l’objet d’un lifting et le SUV à sept places pourrait également être lancé avec le style lifting.

Toyota Fortuner Facelift

C’est à nouveau un rendu auquel nous nous attendons à ce que le lifting du Toyota Fortuner ressemble à la chair.

Alors que toutes les autres voitures de cette liste étaient de nouveaux produits, celle-ci est assez familière. Il y a quelques semaines, une image d’espionnage du lifting Toyota Fortuner a fait surface sur Internet, nous donnant un aperçu du style mis à jour que ce SUV allait obtenir. Les nouveaux changements cosmétiques aligneront le Fortuner sur les autres produits mondiaux de la gamme Toyata. Nous ne sommes pas sûrs des mises à jour de l’intérieur, mais il continuera à être alimenté par les options de moteur à essence 2,7 litres et diesel 2,8 litres conformes à la BS6 que l’on trouve sur la version actuelle de la voiture.