Voici tous les détails de The Hollow Season 2. Préparez-vous pour un peu de Glitch !!

The Hollow Season 2 a été renouvelé. Ceci est une série de science-fiction animée Candian. Il se compose d’aventure et de mystère. La série est créée par Vito Viscomi. Il est diffusé sur Netflix depuis le 8 juin 2018. Après le succès de la saison 1, il a été renouvelé pour la saison 2 en 2019. Il sortira le 8 mai 2020.

L’intrigue de The Hollow Series

Trois adolescents, Adam, Kai et Mera se réveillent dans une pièce sans aucun souvenir d’eux-mêmes. La seule chose qu’ils connaissent est leur nom écrit sur une petite feuille de papier dans leurs poches. Après être sortis d’un bunker souterrain, ils se trouvaient dans une forêt très profonde. L’histoire commence à découvrir qui ils sont et comment ils se rendront chez eux.

Les personnages de Hollow Season 2

Sur leur chemin, ils ont trouvé un personnage étrange qu’ils ont nommé « Weird Guy ». Ce gars les aide en les téléportant dans une autre région où ils peuvent demander de l’aide. Chaque région est pleine de choses étranges et de dangers. Ils luttent tous sur leur chemin et constatent qu’ils ont tous des super pouvoirs. Adam a l’agilité et la super force. Mira peut parler aux animaux. Elle peut également respirer sous l’eau et peut nager comme une sirène. Kai a la capacité de lancer et de faire fonctionner le feu. Il est également expert technique.

The Hollow Season 2 Plot

Sur leur chemin, ils rencontrent un grand arbre qui parle, qui leur dit que s’ils sont capables de trouver des branches volées qui se sont transformées en une arme dangereuse appelée Ishibo, il les renverra chez eux. Pendant qu’ils trouvent des branches, le trio rencontre un autre trio d’adolescents, chacun a des super pouvoirs uniques. Les trois aident Adam, Kai et Mera à trouver l’Ishibo.

Après tant de tentatives, ils peuvent revendiquer Ishino. Cependant, Adam a été informé qu’ils étaient dans un jeu virtuel. Il est confirmé par le Weird Guy que certains des problèmes qu’ils ont vus sont un signe que le jeu va planter. Ils doivent rapidement échapper au jeu.

Après avoir donné l’Ishibo à l’arbre, il permet aux trois d’être condamnés à une amende où ils doivent combattre un dragon. Après avoir terminé le combat avec le dragon, ils entrent dans un bâtiment par un portail. Le bâtiment était gardé par le dragon. Après cela, par un portail, ils sont retournés dans la même pièce où ils avaient commencé leur voyage. La seule chose qui est différente, c’est qu’il y a un bouton vert dans la pièce.

Le trio appuie sur ce bouton et quitte le jeu. Ils se sont réveillés à un tournoi VR où le gars bizarre les encourageait avec le public en direct pour avoir remporté le jeu « The Hollow ». Cependant, lorsque l’équipe remplaçante se lève, Kia voit que l’un des yeux du joueur brille.

The Hollow Season 2 Date de sortie

La saison 2 sortira le 8 mai 2020. Tous les épisodes seront disponibles en même temps.

The Hollow Season 2 Cast détails

Tous les acteurs de la voix qui sont dans The Hollow Season-1 devraient être de retour dans la saison-2.

Certains d’entre eux seront:

Adrian Petriw – Adam Boule d’Ashleigh – Mira Connor Parnall – Kai Diana Kaarina – Vanessa Alex Barima – préfet Jesse Moss – Skeet Mark Hildreth – Le gars bizarre

La bande-annonce de The Hollow Saison 2

Vous pouvez regarder la bande-annonce de la saison 2 sur la chaîne officielle de Netflix. Vous aurez une idée de l’intrigue de The Hollow season-2.

Bon visionnage!!

