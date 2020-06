Voici tous les détails de The Handmaid Tale Saison 4 et Une célèbre théorie des fans liée à June !!

– – –

La saison 4 de Handmaid Tale a été annoncée, nous avons une célèbre théorie des fans liée à juin !!

Il s’agit d’une série télévisée Web sur la tragédie dystopique américaine. Il est créé par Bruce Miller. Il est basé sur un roman du même nom.

Le roman est écrit par l’auteur canadien Margaret Atwood et il est initialement publié dans un roman dystopique.

– – –

La première saison a été diffusée sur Hulu le 26 avril 2017. La deuxième saison a été publiée le 25 avril 2018. Hulu a renouvelé la série pour la troisième saison en mai 2018. La troisième saison a été publiée le 5 juin 2019. Hulu a également renouvelé la série pour la quatrième saison en septembre 2019.

La série est très célèbre et a reçu de bonnes critiques de la part des téléspectateurs. La première saison de The Handmaid Tale a reçu 8 Primetime Emmy Awards. Il a également reçu un Golden Globe Award pour la meilleure série télévisée.

Le casting de The Handmaid Tale Saison 4

Elisabeth Moss (June Osborne)

Joseph Fiennes (commandant Fred Waterford)

Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford)

Alexis Bledel (Dr Emily Malek PhD)

Madeline Brewer (Janine Lindo)

Ann Dowd (tante Lydia / Lydia Clements)

O. T. Fagbenle (Luke Bankole)

Max Minghella (commandant Nick Blaine)

Amanda Brugel (Rita)

Samira Wiley (Moira Strand)

Bradley Whitford (commandant Joseph Lawrence)

Détails sur la saison 4 de The Handmaid Tale and Fan theory

The Handmaid’s Tale – «God Bless the Child» – Épisode 304 – June négocie une trêve dans la relation fracturée des Waterford. Janine dépasse la famille Putnam et une tante Lydia toujours en guérison offre une punition publique brutale. Tante Lydia (Ann Dowd), illustrée. (Photo par: Elly Dassas / Hulu)

Le conte de servante nous a donné de nombreux rebondissements au cours de ces trois saisons. Et maintenant, les fans pensent que Nichole est en fait la fille du commandant Fred Waterford?

Cela s’est produit lorsque June était finalement enceinte pendant sa captivité à Gilead. Chaque fan de The Handmaid Tale sait que le travail de juin n’était que de prendre soin de l’enfant pour le commandant Fred Waterford. Mais cela se produit depuis si longtemps qu’il ne finira jamais.

Au cours de la deuxième saison, elle a donné naissance à une petite fille, Holly, qui était son deuxième enfant. Elle l’a nommée Nichole. Il est très courant entre les fans que June était en fait enceinte. Et le bébé qu’elle a donné naissance est de Nick.

Dans l’émission, June et Nick ont ​​une très bonne et étroite relation, mais l’interférence de Serena entre eux finit par dire que June est imprégnée. Depuis la naissance de Nichole, June a toujours dit que le bébé que Serena et Fred avaient, était en fait de June et Nick. Mais maintenant, Fred est enfermé au Canada. Ce sera la nouvelle que Fred est son père.

– – –