Voici tous les détails de 13 Reasons Why Season 4 et ce que les fans attendent !!

13 raisons pour lesquelles la saison 4 a été annoncée, nous avons ses détails de distribution et de tracé, Il s’agit d’une série télévisée Web américaine pour adolescents. Il est à l’origine développé par Netflix. Fondamentalement, la série est de Brian Yorkey. Il est produit par July Moon Productions.

L’intrigue des 13 raisons pour lesquelles

L’arrangement tourne autour de Clay Jensen, une lycéenne de dix-sept ans, et de sa compagne Hannah Baker qui a expiré, qui met fin à sa propre vie dans le sillage d’une culture de la rage, du harcèlement et du viol à son école secondaire et d’une absence d’aide de sa part. compagnons, sa famille et son école. Un conteneur de cassettes enregistrées par Hannah dans les semaines qui ont précédé son auto-destruction expliquent pourquoi elle a décidé de se suicider.

Détails sur 13 raisons pour lesquelles la théorie de la saison 4

Vous pouvez voir que le drame pour adolescents avec voies de fait et harcèlement est de retour avec la nouvelle saison. Oui, nous parlons de 13 raisons. C’est l’une des séries les plus émouvantes de Netflix. Le spectacle a reçu beaucoup d’attention dès le début de la première saison.

Mais seule la saison 1 est basée sur le roman de Jay Asher. Les deux autres saisons sont créées par les développeurs de la série.

Date de sortie de 13 raisons pour lesquelles la saison 4

Il n’y a aucune information officielle sur la date de sortie de la saison-4. Juste une petite annonce faite par les développeurs après la saison 3 qu’il y aura une saison 4.

Si vous avez vu la saison 3, alors vous savez qu’elle n’a parlé que du mystère meurtrier de Bryce Walker.

Et enfin, le petit ami de Monty disait qu’il allait définitivement mettre la mort de Monty devant tous.

Donc, il y aura une saison 4 mais la date de sortie n’est pas sortie.

Fans Theory: Qui est le personnage qui va mourir dans 13 raisons pour lesquelles la saison 4? Voici les détails:

Les fans souhaitent voir Bryce Walker de retour dans la saison 4 et les développeurs ne les rendront pas tristes.

Il est décédé la saison dernière mais cela n’a pas d’importance pour les fans. S’ils veulent quelque chose, ils y parviennent.

En outre, la principale chose à laquelle ils s’attendent est que Clay Jensen va mourir dans la saison 4, si cela se produit, ce sera une nouvelle très émotionnelle pour les fans inconditionnels.

Si quelque chose se produit, vous le verrez certainement dans la saison 4.

