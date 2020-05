Voici son suivi de Nanette – / Film

Il y a deux ans, un comédien australien Hannah Gadsby a pris le monde d’assaut avec son stand-up spécial Netflix Nanette, un mélange non conventionnel de comédie et de tragédie qui a valu des critiques élogieuses et a valu à Gadsby un Emmy for Outstanding Writing et un Peabody Award. Elle revient maintenant au service de streaming avec Hannah Gadsby: Douglas, un nouveau spécial qui s’adresse directement NanetteLe succès de la société et continue d’explorer d’autres coins humoristiques du cerveau de Gadsby. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Hannah Gadsby: Douglas Trailer

Nanette était destiné à être une finale micro-drop pour la carrière de stand-up de plus de dix ans de Gadsby. Mais sa structure atypique, son attitude sans faille et ses histoires déchirantes dans cette émission ont eu un énorme retentissement auprès du public et l’ont catapultée à un niveau de renommée qu’elle n’avait jamais atteint auparavant. Elle a donc changé ses plans et a écrit et prévisualisé un nouveau spécial en mars de l’année dernière avant de le filmer pour Netflix à titre de suivi. (C’est appelé Douglas, et il porte le nom de son chien, que vous pouvez voir quelques hommages sur la scène autour et derrière elle dans la bande-annonce.)

Les remorques peuvent être trompeuses – en particulier pour la comédie, et surtout pour les comédiens avec des styles comme Gadsby, qui ne sont pas toujours les mieux adaptés pour des éclats de blagues rapides qui peuvent être facilement digérés en deux minutes. Nanette était plus d’une combustion lente (une chose étrange à dire à propos d’un spécial de comédie, mais vrai néanmoins), et un premier examen de la Douglas L’aperçu en Australie dresse un tableau prometteur pour cette spéciale comme une expérimentation tout aussi complexe avec la forme et le contenu:

La tension que Gadsby a si habilement déconstruite et créée pendant Nanette est moins cuit dans le format de l’émission, bien que Douglas la voit explorer quelques révélations personnelles – que je ne dévoilerai pas ici – avec empathie, esprit et quelques métaphores extrêmement relatables. Mais à la base Douglas concerne les noms et les étiquettes, et comment ils peuvent signifier beaucoup ou très peu. Ils peuvent façonner le monde, être oppressifs et rabaissants ou même un peu libérateurs, que ce soit des pédants qui remettent en question Nanette »s classification comme «comédie», vivant dans un monde catégorisé et nommé par des hommes morts depuis longtemps ou, peut-être, un diagnostic médical.

Hannah Gadsby: Douglas premières sur Netflix sur 26 mai 2020.

Articles sympas du Web: