Voici quelques anciennes publicités Tata Safari que nous avons créées en regardant

Battre le blues du verrouillage? Voici quelques publicités télévisées classiques du Safari Tata que nous, les enfants des années 90, avons grandi tout le temps.

Tata Safari est le rêve et le premier coup de cœur de chaque enfant des années 90. Le VUS viril a été lancé en 1998 et a rapidement commencé à faire de nombreuses apparitions dans les films. De grandes célébrités ont commencé à l’étaler bientôt. Pendant les 10 à 12 prochaines années, Safari a bénéficié de beaucoup d’attention.

En 2005, la deuxième génération de Safari a été introduite en 2005 et, finalement, elle a reçu son dernier et plus grand lifting en 2012. Le SUV a été lentement mis hors service en 2019 lui-même, avant que Tata ne l’interrompe officiellement en raison des règles de sécurité et des normes BS6.

Lorsque Safari dirigeait le coq, c’était le moment où les gens aimaient regarder les publicités télévisées. Ils étaient censés attirer l’attention des acheteurs. Voici une compilation de toutes les publicités Tata Safari qui ont été publiées jusqu’en 2009 et que nous avons apprécié regarder.

Cette compilation vidéo des anciennes publicités de Tata Safari comprend toutes les versions vendues jusqu’en 2009. Il y a la première génération de Safari et également à l’intérieur, est la première publicité à être diffusée. Ensuite, il y a des annonces de Safari Petrol, Safari Dicor et quelques annonces tout-terrain.

Le premier Safari a été lancé au prix de Rs 7,98 Lakhs (ex-showroom). Vers la fin de son cycle de vie, son prix était de Rs 14 Lakhs. Demandez aux propriétaires et ils ne regretteront pas du tout d’avoir acheté un SUV ancien et obsolète de 15 Lakhs.

Ensuite, il y avait aussi le Safari Petrol disponible pour une courte période. Le moteur était un quatre cylindres de 2,1 litres développant 135 ch. Elle était très puissante à l’époque et une voiture amusante à conduire ou à piloter. Cependant, il offrait un très faible rendement énergétique, certains propriétaires signalant un chiffre de 4 à 5 kmpl. Ensuite, il a été abandonné en 2005 en raison de très peu de preneurs.

Le dernier moteur à venir sur Safari était le turbo diesel à quatre cylindres de 2,2 litres, qui produisait 156 ch et 400 Nm de couple maximal. Désormais, le SUV n’est disponible que pour l’armée, sur commande spéciale.