Voici quand vous pourrez jouer à Grounded demain

Nous attendions avec impatience la prochaine version de Grounded, Obsidian sur Honey I Shrunk the Kids, depuis que nous en avons entendu parler pour la première fois. Le 28 juillet, nous commencerons enfin à jouer alors que le jeu apparaîtra sur Steam Early Access et Xbox Game Pass pour PC.

Le temps de déverrouillage Grounded est 10h00 HAP / 13h00 HAE / 18h00 BST. C’est à ce moment que vous pourrez commencer à y jouer si vous êtes un abonné Xbox Game Pass pour PC et que vous l’avez préchargé – ce que vous pouvez faire dès maintenant via l’application Xbox Windows. Ce n’est pas un téléchargement énorme, seulement environ 3,7 Go à pré-installer, alors attendez-vous à un patch le jour du lancement avant de pouvoir le lancer et commencer à explorer la gigantesque cour arrière.

C’est également à ce moment-là qu’il sera disponible sur Steam, bien que vous ne puissiez pas précharger Grounded via le lanceur de Valve. Au lieu de cela, vous pourrez acheter Grounded à partir de ce moment le 28 juillet et vous pourrez jouer dès que vous aurez aspiré tous les petits pixels du jeu dans votre ordinateur à travers le petit trou dans le mur. Internet fonctionne.

Au cas où vous n’auriez pas entendu parler de Grounded, voici la bande-annonce:

La version Early Access / Game Preview de Grounded débutera avec trois biomes: les prairies, la haie et la brume. Il y a un peu d’artisanat et de construction de base à faire, avec les modes solo et coopératif en ligne activés. Vous pourrez accéder aux deux premiers niveaux d’armes et d’armures, et affronter «au moins» 10 espèces d’insectes.

Il y a aussi un mode arachnophobie, sur lequel je refuse d’en savoir plus.

Obsidian dit qu’il a beaucoup plus de contenu planifié à ajouter pendant la période d’accès anticipé, y compris plus d’insectes, le scénario terminé, des environnements et des biomes supplémentaires, de nouvelles recettes d’artisanat et «des fonctionnalités supplémentaires et des systèmes mis à jour pour améliorer toute l’expérience», ce que je pense couvre tout ce que vous pourriez ajouter en accès anticipé.

