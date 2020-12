Voici quand votre téléphone Sony Xperia recevra la mise à jour Android 11

Crédit: David Imel / Autorité Android

Sony a indiqué quand ses téléphones recevront les mises à jour d’Android 11.

Le Xperia 1 II sera le premier à recevoir des mises à jour en décembre, suivi d’autres en janvier et février.

On ne sait pas si ni comment Sony mettra à jour les anciens téléphones.

Sony a indiqué à quel moment les téléphones Xperia éligibles recevront les mises à jour d’Android 11, et c’est une bonne nouvelle si vous avez un modèle de pointe – sinon tant pour tout le monde.

Le Xperia 1 II sera sans surprise le premier téléphone à recevoir Android 11, avec une mise à niveau arrivant en décembre 2020. Les Xperia 5 II et Xperia 10 II devraient recevoir leurs mises à jour des semaines plus tard, vers la fin de janvier 2021. Le Xperia 1 et Xperia 5 est le dernier en ligne et devrait recevoir ses révisions de système d’exploitation en février.

L’interface Sony Xperia n’est pas aussi personnalisée que les autres, donc la plupart des fonctionnalités seront similaires à ce que vous trouverez en stock Android 11. La gestion des discussions est plus facile avec une section de notification dédiée et des bulles de conversation toujours disponibles. Vous trouverez également des commandes de maison et de musique intelligentes plus puissantes, ainsi que des politiques de confidentialité et de sécurité améliorées.

Il n’y a aucune mention des versions d’Android 11 pour les autres téléphones Sony Xperia à ce stade. Cela ne signifie pas nécessairement que d’autres appareils sont hors de la boucle, mais vous ne voudrez peut-être pas compter sur les mises à jour des Xperia 10, 10 Plus, L3 ou L4 d’origine. Et c’est malheureux – vous pouvez avoir un combiné récent qui est bloqué sur Android 9 même s’il a des mois.

Sony est toujours meilleur dans les mises à jour que certains fournisseurs Android qui peuvent prendre plusieurs mois ou plus pour fournir de nouveaux logiciels s’ils ne sont pas limités par les interdictions commerciales américaines. Ce n’est pas aussi rapide que des rivaux comme Samsung, cependant, et cela pourrait toujours être frustrant si vous ne pouvez pas justifier la dépense pour un appareil haut de gamme.