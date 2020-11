Voici quand Call of Duty: Black Ops – Cold War sera lancé dans votre fuseau horaire

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops – Cold War approche à grands pas, et nous avons maintenant les heures de lancement pour savoir exactement quand vous pouvez commencer à jouer. Le jeu FPS devrait avoir un lancement mondial simultané sur PC.

Le dernier Call of Duty du développeur Treyarch sera mis en ligne le 12 novembre à 21h00 PST, soit 00h00 EST / 05h00 GMT le 13 novembre ailleurs. Cela coïncide avec le lancement de la console sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X (acclamations, Charlie INTEL). Il est à noter que Call of Duty: Black Ops – Cold War n’est jouable que via Battle.net sur PC.

Plus tôt cette semaine, il semblait que le jeu de guerre aurait besoin d’un gigantesque 250 Go d’espace sur le disque dur. Heureusement, Activision et Treyarch l’ont depuis réduit de moitié, ce qui signifie que le maximum dont vous aurez besoin pour une nouvelle installation est de 125 Go, et si vous voulez devenir un pur jeu multijoueur, vous pouvez simplement avoir les parties multijoueurs pour 35 Go. Vous serez en mesure de choisir les modes que vous voulez dans votre installation, ce que Beenox, le studio qui gère le port, nous a dit «très important».

La première saison de Call of Duty: Black Ops – Le multijoueur de Cold War débutera le 1er décembre, en même temps que les modifications apportées à Warzone. Cela suit le début du contenu saisonnier dans Call of Duty: Modern Warfare.

Nous ne savons pas quand vous pourrez effectuer le préchargement, mais nous vous tiendrons informés. Jetez un coup d’œil au reste de la configuration système requise pour Call of Duty: Black Ops – Cold War ici, pour vous assurer que votre machine est prête. Nous avons des guides sur chaque arme confirmée, six des classes les plus puissantes, le meilleur chargement M16, le meilleur chargement XM4 , et le meilleur chargement du Pellington 703 pour que vous puissiez vous pencher avant de passer le jour du lancement.